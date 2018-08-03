Москва, 3 августа. Власти Центральноафриканской республики пообещали сделать все возможное, чтобы поймать убийц российских журналистов, сообщила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как она уточнила, об этом говорится в письме, которое руководство африканской страны направило главе российского министерства Сергею Лаврову.

«Министр по вопросам франкофонии и государственного протокола, который в настоящий момент исполняет обязанности министра иностранных дел и по делам центральноафриканцев за рубежом, в послании на имя министра иностранных дел Российской Федерации также выразил соболезнования и подчеркнул, что власти ЦАР сделают все для поимки и наказания преступников», — сказала Захарова.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства уточнила, что вопрос о поиске преступников власти ЦАР держат на особом контроле.

Тела трех российских журналистов Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля были обнаружены недалеко от города Сибут в ЦАР 30 июля. В пятницу вечером они будут доставлены в Россию. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство».