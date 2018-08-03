Меню
Общество
Философские бои вместо «хейтерства» в Сети: в ОП РФ нашли чем увлечь продвинутую молодежь
Общество
Участок Обводного канала в Архангельске закроют на два месяца
Следующая новость
Загрузка...

    Философские бои вместо «хейтерства» в Сети: в ОП РФ нашли чем увлечь продвинутую молодежь

    145

    Философские бои вместо «хэйтерства» в Сети: в ОП РФ нашли чем увлечь продвинутую молодежь

    Москва, 3 августа. В Общественной палате РФ прошла презентация региональных молодежных проектов и награждение победителей проекта «Услышать завтра российской науки». На мероприятии побывала корреспондент Федерального агентства новостей.

    Аспирант кафедры философии Челябинского государственного института культуры Николай Скипин предложил массово обучать молодежь философскому мышлению и «философским боям». По его мнению, эта идея может направить энергию поколения социальных сетей, сражающихся в комментариях, в мирное русло — диалог, основанный на философских категориях. 

    Это также поможет участникам боев быстро перепрофилироваться на рынке труда, уверен молодой ученый: согласно «Атласу новых профессий», подготовленному в центре «Сколково», к 2030 году 60 профессий исчезнут, и появятся 200 новых.

    «Вы пять лет учились, вашу профессию закрывают. Что вы будете делать? Заново учиться пять лет? Это не резонно. А если бы у вас был всеохватный мировоззренческий профиль, скилл, системное мышление, умение работать в условиях неопределенности, вы смогли бы легко переучиться: вы будете постоянно учиться», — рассказал Николай Скипин корреспонденту ФАН.

    Что ж, философские баттлы вместо «хейтерства» в соцсетях — звучит неплохо. Если этот проект по-настоящему увлечет молодежь, тем более продвинутую, жизнь станет чуть интереснее.

    Философские бои вместо «хэйтерства» в Сети: в ОП РФ нашли чем увлечь продвинутую молодежь

    Среди других проектов победителей были названы экологические экскурсии для школьников в Калуге, научно-популярные лектории для студентов Тулы и Нижнего Новгорода, а также стрим-трансляции исторических дискуссий в крупнейших социальных сетях от молодых историков из Краснодарского края.

    Конкурс организовала Российская ассоциация содействия науке в рамках гранта Фонда президентских программ. Цель программы — привлечь «молодую кровь» к решению научных вопросов на федеральном уровне. Лучшие предложения молодых ученых из регионов были выбраны по итогам онлайн-голосования.

    Автор: Анна Клименко
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.