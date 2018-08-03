Философские бои вместо «хейтерства» в Сети: в ОП РФ нашли чем увлечь продвинутую молодежь

Москва, 3 августа. В Общественной палате РФ прошла презентация региональных молодежных проектов и награждение победителей проекта «Услышать завтра российской науки». На мероприятии побывала корреспондент Федерального агентства новостей.

Аспирант кафедры философии Челябинского государственного института культуры Николай Скипин предложил массово обучать молодежь философскому мышлению и «философским боям». По его мнению, эта идея может направить энергию поколения социальных сетей, сражающихся в комментариях, в мирное русло — диалог, основанный на философских категориях.

Это также поможет участникам боев быстро перепрофилироваться на рынке труда, уверен молодой ученый: согласно «Атласу новых профессий», подготовленному в центре «Сколково», к 2030 году 60 профессий исчезнут, и появятся 200 новых.

«Вы пять лет учились, вашу профессию закрывают. Что вы будете делать? Заново учиться пять лет? Это не резонно. А если бы у вас был всеохватный мировоззренческий профиль, скилл, системное мышление, умение работать в условиях неопределенности, вы смогли бы легко переучиться: вы будете постоянно учиться», — рассказал Николай Скипин корреспонденту ФАН.

Что ж, философские баттлы вместо «хейтерства» в соцсетях — звучит неплохо. Если этот проект по-настоящему увлечет молодежь, тем более продвинутую, жизнь станет чуть интереснее.

Среди других проектов победителей были названы экологические экскурсии для школьников в Калуге, научно-популярные лектории для студентов Тулы и Нижнего Новгорода, а также стрим-трансляции исторических дискуссий в крупнейших социальных сетях от молодых историков из Краснодарского края.

Конкурс организовала Российская ассоциация содействия науке в рамках гранта Фонда президентских программ. Цель программы — привлечь «молодую кровь» к решению научных вопросов на федеральном уровне. Лучшие предложения молодых ученых из регионов были выбраны по итогам онлайн-голосования.