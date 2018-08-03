Туадера выразил соболезнования Путину после гибели российских журналистов в ЦАР

Москва, 3 августа. Президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера направил главе государства Владимиру Путину письмо, в котором выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов, сообщили в МИД России.

Фостен-Арканж Туадера направил Владимиру Путину личное послание с соболезнованиями, рассказала официальный представитель дипломатического ведомства РФ Мария Захарова. Она отметила, что президент Центральноафриканской республики выразил надежду при поддержке России восстановить мир и безопасность в его стране.

Туадера хочет, чтобы подобные инциденты больше никогда не повторялись, добавила дипломат. Журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли 30 июля. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве.

Российские журналисты прибыли в Банги 28 июля, по данным МИД РФ, они находились на территории африканской страны как туристы. При них не было паспортов, только просроченные свидетельства СМИ.

В ЦАР действует около десятка повстанческих группировок, которые воюют между собой. При вооруженных столкновениях между повстанцами нередко гибнут мирные жители.