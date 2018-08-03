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Украинские националисты призывают ввести войска в Закарпатье, чтобы «дать по зубам» Венгрии
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    Украинские националисты призывают ввести войска в Закарпатье, чтобы «дать по зубам» Венгрии

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    Украинские националисты призывают ввести войска в Закарпатье, чтобы «дать по зубам» Венгрии

    Киев, 3 августа. Украинские власти должны ввести войска в Закарпатье, чтобы осадить Венгрию. Об этом заявил глава Организации украинских националистов Богдан Червак, комментируя создание должности министра по развитию Закарпатской области в Венгрии.

    Националист обвинил власти Закарпатья в том, что они слишком долго заигрывали с Венгрией в языковом вопросе.

    «Правительство Венгрии, по-моему, перешло красную линию. За это бьют по зубам. 
    Нужны решительные шаги, которые бы показали, что Украину нужно уважать. Скажем, ввести на территорию Закарпатья боевые подразделения ВСУ и начать боевое слаживание», — пишет Червак в Facebook.

    Он также призвал Киев потребовать от Будапешта моральной и материальной компенсации за оккупацию Венгрией Закарпатской Украины в 1939 году, когда «сотнями расстреливали украинцев».

    Напомним, что отношения между Украиной и Венгрией обострились после того, как Киев принял закон, запрещающий обучать школьников и студентов на родном языке. После этого Будапешт заявил, что приложит максимум сил, но не допустит вступления Украины в НАТО и ЕС. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан на днях заявил, что Киеву нет места в этих организациях, в ответ на что МИД Украины выразил решительный протест, пишет «Утро.ру».

    Автор: Антон Соколов
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