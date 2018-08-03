Сирия: операция по ликвидации боевиков в Даръа близится к завершению

Москва, 3 августа. Операция по ликвидации боевиков в сирийской провинции Даръа близка к завершению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе брифинга дипломат отметила, что потери террористов вооруженных бандформирований на территории Сирийской Арабской Республики (САР) продолжают расти.

«Близится к завершению операция правительственных сил (Сирии. – Прим. ФАН) по ликвидации очага терроризма на юго-западе страны в провинциях Даръа и Эль-Кунейтра», — заявила Захарова.

Она добавила, что за последние дни Сирийская арабская армия (САА) вытеснила присягнувшую террористической группировке ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ) группировку «Джейш Халид ибн аль-Валид» («Армия Халида ибн аль-Валида». — Прим.ФАН) к линии разграничения с Израилем и границе с Иорданией.

По словам Захаровой, к 30 июля сирийская армия освободила около 98% территории провинции Даръа, под контроль правительства государства перешло примерно 120 населенных пунктов. В соседней с Даръа провинции Эль-Кунейтра завершается процесс разоружения «замирившихся» боевиков, обратила внимание дипломат.

Добавим, ранее стало известно, что Дамаск вернул контроль над территориями провинций Эс-Сувейда, Даръа и Эль-Кунейтра. В ходе операции САА при поддержке ВКС РФ на этой территории полностью ликвидировали бандоформирования.

Инженерные подразделения САА сообщили об обнаружении в Даръа тайников террористов с оружием и боеприпасами израильского и американского производства.

1 Организация запрещена на территории РФ.