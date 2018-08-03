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Сирия: операция по ликвидации боевиков в Даръа близится к завершению
Новости Сирии
Сирия: САА нашла склад боевиков с американским оружием в Эль-Кунейтре
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    Сирия: операция по ликвидации боевиков в Даръа близится к завершению

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    Сирия: операция по ликвидации боевиков в Даръа близится к завершению

    Москва, 3 августа. Операция по ликвидации боевиков в сирийской провинции Даръа близка к завершению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    В ходе брифинга дипломат отметила, что потери террористов вооруженных бандформирований на территории Сирийской Арабской Республики (САР) продолжают расти.

    «Близится к завершению операция правительственных сил (Сирии. – Прим. ФАН) по ликвидации очага терроризма на юго-западе страны в провинциях Даръа и Эль-Кунейтра», — заявила Захарова.

    Она добавила, что за последние дни Сирийская арабская армия (САА) вытеснила присягнувшую террористической группировке ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ) группировку «Джейш Халид ибн аль-Валид» («Армия Халида ибн аль-Валида». — Прим.ФАН) к линии разграничения с Израилем и границе с Иорданией.

    По словам Захаровой, к 30 июля сирийская армия освободила около 98% территории провинции Даръа, под контроль правительства государства перешло примерно 120 населенных пунктов. В соседней с Даръа провинции Эль-Кунейтра завершается процесс разоружения «замирившихся» боевиков, обратила внимание дипломат.

    Добавим, ранее стало известно, что Дамаск вернул контроль над территориями провинций Эс-Сувейда, Даръа и Эль-Кунейтра. В ходе операции САА при поддержке ВКС РФ на этой территории полностью ликвидировали бандоформирования.

    Инженерные подразделения САА сообщили об обнаружении в Даръа тайников террористов с оружием и боеприпасами израильского и американского производства.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Екатерина Кухарева
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