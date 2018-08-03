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Названа предварительная причина смерти Темирханова, осужденного за убийство Буданова
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    Названа предварительная причина смерти Темирханова, осужденного за убийство Буданова

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    Названа предварительная причина смерти Темирханова, осужденного за убийство Буданова

    Омск, 2 августа. Осужденный за убийство экс-полковника Юрия Буданова Юсуп Темирханов скончался в больнице ФСИН. Как стало известно Федеральному агентству новостей, у него были серьезные проблемы с сердцем и кишечником, что, предположительно, могло стать причиной смерти.

    Кроме того, осужденный очень плохо перенес этапирование и был слаб, сообщила ФАН адвокат Темирханова Роза Магомедова.

    Точная причина смерти будет установлена после проведения экспертизы.

    Темирханов был приговорен к 15 годам лишения свободы за резонансное убийство Юрия Буданова в 2011 году. Он расстрелял жертву на выходе из нотариальной конторы прямо в центре Москвы.

    Автор: Катерина Михайлиди
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