Запашный рассказал, как его чуть не убила тигрица во время шоу

Москва, 3 августа. Известный дрессировщик Эдгард Запашный рассказал об инциденте во время циркового выступления, когда на него напала тигрица. Об этом она написал в Instagram.

Отмечается, что жизнь дрессировщика была на волоске. Запашный уточнил, что на него набросилась тигрица, а за ней шел еще один тигр — Курт. По словам артиста, у него не было места, чтобы увернуться, а в случае отступления, его ждал Курт, который «такого бы не простил».

Как пишет URA.ru, артист добавил, что доли секунды на манеже тогда показались ему вечностью. Он вспомнил, что мысленно произнес: «Вот и все». Запашный был уверен в неминуемой гибели от пасти хищника. Он опубликовал видео, где на кадрах указывает тигрице Жанне перейти на другое место. Животное бросается ему в ноги и пытается ударить передними лапами.

Ранее «Газета.ru» писала, что Аскольд Запашный госпитализирован после падения с водных лыж.