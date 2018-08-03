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Запашный рассказал, как его чуть не убила тигрица во время шоу
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    Запашный рассказал, как его чуть не убила тигрица во время шоу

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    Запашный рассказал, как его чуть не убила тигрица во время шоу

    Москва, 3 августа. Известный дрессировщик Эдгард Запашный рассказал об инциденте во время циркового выступления, когда на него напала тигрица. Об этом она написал в Instagram.

    Отмечается, что жизнь дрессировщика была на волоске. Запашный уточнил, что на него набросилась тигрица, а за ней шел еще один тигр — Курт. По словам артиста, у него не было места, чтобы увернуться, а в случае отступления, его ждал Курт, который «такого бы не простил».

    Как пишет URA.ru, артист добавил, что доли секунды на манеже тогда показались ему вечностью. Он вспомнил, что мысленно произнес: «Вот и все». Запашный был уверен в неминуемой гибели от пасти хищника. Он опубликовал видео, где на кадрах указывает тигрице Жанне перейти на другое место. Животное бросается ему в ноги и пытается ударить передними лапами.

     Ранее «Газета.ru» писала, что Аскольд Запашный госпитализирован после падения с водных лыж. 

     

    А меня сегодня чуть не порвали???? В своей излюбленной манере Жанна «продрифтовала» мне в ноги. За мгновение до этого ассистент крикнул мне что сзади КУРТ! Отвлекшись ровно взглядом я пропустил ,что Жанна оказалась так близко,но зато я уже знал,что назад отпрыгивать категорически нельзя( Курт мне такого не простил бы)!☝️ Доли секунды в манеже показались мне вечностью и я даже мысленно сказал себе : ВОТ И ВСЕ!,так как был уверен,что сейчас она меня порвёт!!!???????? #нашаработа #тигр#нападениетигра#tigerattack #tiger #zapashnybrotherscircus #zapashny #circus #circuslife #запашный #цирк#жанна#суперцирк #повезло #wow

    Публикация от Эдгард Запашный???????? (@zapashny.ru)

     

    Автор: Алия Садыкова
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