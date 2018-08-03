Петросян о разделе имущества со Степаненко: Работа здесь ни при чем

Москва, 3 августа. Российский юморист Евгений Петросян не стал комментировать вопрос о разделе имущества с Еленой Степаненко. По словам народного артиста, работа здесь ни при чем.

Московский суд 4 июля принял иск от Елены Степаненко о разделе имущества. Юморист не стал комментировал сообщения СМИ, и попросил не вмешивать в его дела с супругой.

«Я не могу это комментировать. Это моя личная жизнь и она не касается моей профессиональной деятельности!» — сказал он, передает «360».

Ранее Петросян заявил, что ему неизвестно об иске Степаненко, который, по данным СМИ, будет рассмотрен 6 августа. Информацию о разводе он также не комментирует.

С артисткой разговорного жанра он прожил более тридцати лет. Официального заявления для прессы о разводе от супругов не поступало.