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Петросян о разделе имущества со Степаненко: Работа здесь ни при чем
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    Петросян о разделе имущества со Степаненко: Работа здесь ни при чем

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    Петросян о разделе имущества со Степаненко: Работа здесь ни при чем

    Москва, 3 августа. Российский юморист Евгений Петросян не стал комментировать вопрос о разделе имущества с Еленой Степаненко. По словам народного артиста, работа здесь ни при чем.

    Московский суд 4 июля принял иск от Елены Степаненко о разделе имущества. Юморист не стал комментировал сообщения СМИ, и попросил не вмешивать в его дела с супругой. 

    «Я не могу это комментировать. Это моя личная жизнь и она не касается моей профессиональной деятельности!» — сказал он, передает «360».

    Ранее Петросян заявил, что ему неизвестно об иске Степаненко, который, по данным СМИ, будет рассмотрен 6 августа. Информацию о разводе он также не комментирует.

    С артисткой разговорного жанра он прожил более тридцати лет. Официального заявления для прессы о разводе от супругов не поступало.

    Автор: Юлия Шелковенко
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