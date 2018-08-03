Кабул, 3 августа. Теракт прогремел в мечети на востоке Афганистана. Два боевика привели в действие взрывные устройства. По последним данным, минимум 15 человек погибли.

Трагедия произошла в городе Гардез, расположенном в провинции Пактия​​​. По данным источников, два террориста привели в мечети в действие взрывные устройства.

Как сообщают в правоохранительных органах региона, погибли минимум 8 человек, еще 12 получили ранения. Однако по данным журналистов, число жертв составило 15 человек, а ранены еще 40.

В Афганистане сохраняется тяжелая ситуация в связи с террористической угрозой. Боевики на территории страны регулярно похищают иностранцев для того, чтобы получить за них выкуп, но иногда от их действий страдают и местные жители.

При этом в стране находится вооруженный контингент США и их союзников из блока НАТО. Эксперт Ассоциации военных политологов и доктор политических наук Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что в США признали, что внешняя американская политика в Афганистане зашла в тупик.