Бойцы ОМОН прибыли для патрулирования в Уразово после убийства 9-летней девочки

Белгород, 3 августа. Подразделения полиции и ОМОН патрулировали поселок Уразово в Белогородской области после жесткого убийства девятилетней девочки. Как стало известно Федеральному агентству новостей, на данный момент ситуация находится под контролем, силовикам дан отбой по патрулированию.

По предварительным данным, девятилетняя девочка была изнасилована и убита 30 июля. По подозрению в совершении преступления был задержан 30-летний мужчина без гражданства и определенного места жительства. Как сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Белгородской области, 3 августа подозреваемый признал свою вину. Ему было предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве потерпевшей.

«По версии следствия, во второй половине дня 30 июля 2018 года обвиняемый зашел в магазин в селе Уразово Валуйского района, где увидел ранее незнакомую девочку. Когда ребенок вышел из магазина, обвиняемый последовал за ней и в безлюдном месте совершил преступления против половой неприкосновенности девочки, а затем задушил ее», — сообщили в СК РФ.

Как стало известно ФАН, утром 2 августа в населенный пункт прибыл отряд ОМОН в количестве 15 человек.

Минувшей ночью в Уразово произошли три поджога пустующих домов. Пострадавших в результате пожаров нет. Правоохранительные органы разыскивают поджигателей.

Ранее появились данные о том, что предполагаемый преступник, возможно, имеет цыганскую национальность.