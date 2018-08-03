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Президент ЮАР призвал признать результаты выборов в Зимбабве
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    Президент ЮАР призвал признать результаты выборов в Зимбабве

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    Президент ЮАР призвал признать результаты выборов в Зимбабве

    Москва, 3 августа. Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса призвал признать результаты выборов главы государства в Зимбабве, которые состоялись в понедельник. Соответствующее заявление лидера ЮАР было распространено канцелярией в пятницу.

    «Президент Рамафоса призвал всех политических лидеров и народ Зимбабве признать итоги выборов», — говорится в заявлении.

    При этом в случае возникновения трудностей глава ЮАР попросил обращаться только к законным, предусмотренным конституцией и законом о выборах методам.

    В канцелярии уточнили, что Рамафоса уже позвонил победившему на выборах в Зимбабве Эммерсону Мнангагве, поздравил его и заявил о готовности к совместной работе над укреплением исторических, политических и братских связей ЮАР и Зимбабве.

    Всеобщие выборы главы государства состоялись в Зимбабве 30 июля. По итогам голосования победу с результатом в 50,8% одержал глава правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» Эммерсон Мнангагва. На фоне подведения итогов выборов в Зимбабве прошли беспорядки.

    Автор: Василий Котов
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