Президент ЮАР призвал признать результаты выборов в Зимбабве

Москва, 3 августа. Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса призвал признать результаты выборов главы государства в Зимбабве, которые состоялись в понедельник. Соответствующее заявление лидера ЮАР было распространено канцелярией в пятницу.

«Президент Рамафоса призвал всех политических лидеров и народ Зимбабве признать итоги выборов», — говорится в заявлении.

При этом в случае возникновения трудностей глава ЮАР попросил обращаться только к законным, предусмотренным конституцией и законом о выборах методам.

В канцелярии уточнили, что Рамафоса уже позвонил победившему на выборах в Зимбабве Эммерсону Мнангагве, поздравил его и заявил о готовности к совместной работе над укреплением исторических, политических и братских связей ЮАР и Зимбабве.

Всеобщие выборы главы государства состоялись в Зимбабве 30 июля. По итогам голосования победу с результатом в 50,8% одержал глава правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» Эммерсон Мнангагва. На фоне подведения итогов выборов в Зимбабве прошли беспорядки.