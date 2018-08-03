На Украине собирают подписи за «отмену блокады Крыма» | 3 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В Ростове-на-Дону горит ангар завода «Ростсельмаш» В Ростове-на-Дону на заводе «Ростсельмаш» произошел пожар: загорелся ангар, пламя стремительно распространилось на соседние постройки, в том числе — на здание в котором расположены четыре автосервиса. Об этом с места событий передает корреспондент Федерального агентства новостей. Общая площадь пожара — более 1200 квадратных метров. На место происшествия прибыли 22 единицы техники и свыше 60 человек. Специалисты оценили произошедшее как пожар третьего ранга, что означает сложную обстановку, для преодоления которой запрошены дополнительные силы. Информации о пострадавших в результате трагедии пока не поступило.

В сгоревшем самострое в Сочи нашли еще два тела Еще два тела при осмотре сгоревшего самостроя в Сочи были обнаружены правоохранителями. Таким образом, число погибших увеличилось до 10 человек, сообщают в СКР. ЧП произошло 27 июля. Следователи считают, что очаг возгорания появился в кафе-шашлычной, откуда и перебросилось пламя. Хозяин помещения сдавал его в аренду курортникам. Рядом находилась еще одна постройка, отметили в ведомстве. После инцидента было заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Мужчину, который нелегально возвел постройку, обвинили в оказании услуг ненадлежащего качества.

Представители ООН смогли попасть на свои посты в Сирии Подразделения российской военной полиции обеспечили проход колонны представителей ООН к подножию Голанских высот в освобожденной провинции Эль-Кунейтра. Это произошло впервые за всю историю сирийского конфликта. Во время вооруженного конфликта в Сирии миссия ООН не могла попасть на свои посты, поскольку эта территория была под контролем боевиков. Сейчас, после изгнания террористических группировок, местные власти и зарубежные специалисты оценивают ущерб, нанесенный незаконными вооруженными формированиями. Не исключено, что Россия развернет в этом районе несколько точек.