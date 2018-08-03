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Кто умнее: ученые сравнили работу мозга у мужчин и женщин
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    Кто умнее: ученые сравнили работу мозга у мужчин и женщин

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    Кто умнее: ученые сравнили работу мозга у мужчин и женщин

    Вашингтон, 3 августа. Ученые из США провели исследование, в ходе которого попробовали выяснить, кто умнее — мужчины или женщины. Результаты работы представили специалисты Медицинской школы имени Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке.

    Эксперты пришли к выводу, что между мужским и женским мозгом с точки зрения физиологии существуют серьезные различия. Так, мужчины легче переносят повреждения. Причем, «запас прочности» мозга распространяется как на физические травмы, так и на различные инфекции.

    «Женский мозг не только более «хрупкий» сам по себе, но и обладает худшим потенциалом восстановления, — приводит слова специалистов Planet Today. — То есть, если повреждение мозга уже произошло, то женщине заметно труднее восстановиться, чем мужчине».

    Кто умнее: ученые сравнили работу мозга у мужчин и женщин

    Эксперты добавили, что у мужчин в целом более прочная нервная система. Она является более выносливой, что дает ее обладателям дополнительное преимущество в споре, кто умнее.

    Автор: Катерина Иванова
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