Американские ученые приблизились к открытию эликсира молодости

Вашингтон, 3 августа. Американские ученые заявили, что приблизились к открытию «эликсира молодости», поскольку стали лучше понимать биологические механизмы старения.

Они провели эксперимент над лабораторными мышами, в ходе которого смогли сперва искусственно состарить животных, а затем омолодить.

Ученые кормили мышей большими дозами антибиотиков, в результате чего у грызунов возникла генная мутация, вызвавшая преждевременное старение. После этого они убрали из рациона животных антибиотик, и признаки старения исчезли.

Выяснилось, что ключом к омолаживанию стали внутриклеточные процессы, на которые, как полагают исследователи, можно влиять, ускоряя или замедляя процесс старения, пишет Planet Today.