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Американские ученые приблизились к открытию эликсира молодости
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    Американские ученые приблизились к открытию эликсира молодости

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    Американские ученые приблизились к открытию эликсира молодости

    Вашингтон, 3 августа. Американские ученые заявили, что приблизились к открытию «эликсира молодости», поскольку стали лучше понимать биологические механизмы старения.

    Они провели эксперимент над лабораторными мышами, в ходе которого смогли сперва искусственно состарить животных, а затем омолодить.

    Ученые кормили мышей большими дозами антибиотиков, в результате чего у грызунов возникла генная мутация, вызвавшая преждевременное старение. После этого они убрали из рациона животных антибиотик, и признаки старения исчезли.

    Выяснилось, что ключом к омолаживанию стали внутриклеточные процессы, на которые, как полагают исследователи, можно влиять, ускоряя или замедляя процесс старения, пишет Planet Today.

    «Мы знаем, что старение тесно связано с функцией митохондрий, которая угасает с течением жизни. Митохондрии, представляющие собой что-то вроде «батареек» внутри каждой клетки, принимают участие во всех микробиологических процессах», — отметил один из авторов исследования.

    Автор: Антон Соколов
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