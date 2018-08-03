Американские ученые приблизились к открытию эликсира молодости
Вашингтон, 3 августа. Американские ученые заявили, что приблизились к открытию «эликсира молодости», поскольку стали лучше понимать биологические механизмы старения.
Они провели эксперимент над лабораторными мышами, в ходе которого смогли сперва искусственно состарить животных, а затем омолодить.
Ученые кормили мышей большими дозами антибиотиков, в результате чего у грызунов возникла генная мутация, вызвавшая преждевременное старение. После этого они убрали из рациона животных антибиотик, и признаки старения исчезли.
Выяснилось, что ключом к омолаживанию стали внутриклеточные процессы, на которые, как полагают исследователи, можно влиять, ускоряя или замедляя процесс старения, пишет Planet Today.
«Мы знаем, что старение тесно связано с функцией митохондрий, которая угасает с течением жизни. Митохондрии, представляющие собой что-то вроде «батареек» внутри каждой клетки, принимают участие во всех микробиологических процессах», — отметил один из авторов исследования.