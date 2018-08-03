«Эй, это королева, да?»: Трамп обвинил Елизавету II в опоздании

Вашингтон, 3 августа. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг известия о том, что заставил королеву Елизавету II ждать себя во время визита в Великобританию, отметив, что, наоборот, это ему пришлось ожидать высокопоставленную персону.

В ходе выступления в штате Пенсильвания глава Белого дома напомнил, что во время официального визита в Лондон был приглашен вместе с супругой Меланьей Трамп на королевское чаепитие в компании Елизаветы II.

«Я прибыл примерно на 15 минут раньше и ожидал с моей женой, и это нормально. Эй, это королева, да? Мы можем подождать. Но я прибыл немножко раньше», — цитирует Sky News слова Трампа.

Американский лидер лестно отозвался о королеве и короле Великобритании, назвав их «прекрасными людьми», и подчеркнул, что они с супругой «фантастически» поладили с Елизаветой II. Запланированное время чаепития в итоге растянулось на лишние минуты.

СМИ сообщали ранее, что британская королева была вынуждена ждать Трампа и его супругу на протяжении десяти минут. Отмечается, что глава Белого дома стал 12-м президентом Соединенных Штатов, с которым Елизавета II провела личную встречу. Трамп назвал собеседницу потрясающей женщиной, которая обладает остроумием и проницательностью.