Меню
Украина
Союз журналистов Украины заявил о 53 случаях нападения на представителей СМИ в 2018 году
Общество
Самолет МЧС отправился в Пакистан за спасенным российским альпинистом
Следующая новость
Загрузка...

    Союз журналистов Украины заявил о 53 случаях нападения на представителей СМИ в 2018 году

    217

    Союз журналистов Украины заявил о 53 случаях нападения на представителей СМИ в 2018 году

    Киев, 3 августа. Национальный союз журналистов Украины заявил, что в стране с начала года зафиксировано 53 случая применения силы по отношению к журналистам. Об этом говорится в заявлении союза, которое было опубликовано в пятницу.

    Отмечается, что специалисты рассчитали «Индекс физической безопасности журналистов Украины». Согласно данным Национального союза журналистов и партнеров организации, в июле было зафиксировано восемь случаев физической агрессии по отношению к представителям СМИ на территории Украины.

    В июне на журналистов нападали два раза, а за семь месяцев 2018 года на представителей прессы и телевидения напали 53 раза. При этом чаще всего журналисты подвергались физическому насилию в Киеве, Днепропетровской и Черниговской областях, Одессе и Херсоне.

    Ранее представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что журналистов убивают на Украине, но преступления не расследуются. 

    Союз журналистов Украины заявил о 53 случаях нападения на представителей СМИ в 2018 году

    Автор: Алия Садыкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.