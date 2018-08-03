Союз журналистов Украины заявил о 53 случаях нападения на представителей СМИ в 2018 году

Киев, 3 августа. Национальный союз журналистов Украины заявил, что в стране с начала года зафиксировано 53 случая применения силы по отношению к журналистам. Об этом говорится в заявлении союза, которое было опубликовано в пятницу.

Отмечается, что специалисты рассчитали «Индекс физической безопасности журналистов Украины». Согласно данным Национального союза журналистов и партнеров организации, в июле было зафиксировано восемь случаев физической агрессии по отношению к представителям СМИ на территории Украины.

В июне на журналистов нападали два раза, а за семь месяцев 2018 года на представителей прессы и телевидения напали 53 раза. При этом чаще всего журналисты подвергались физическому насилию в Киеве, Днепропетровской и Черниговской областях, Одессе и Херсоне.

Ранее представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что журналистов убивают на Украине, но преступления не расследуются.