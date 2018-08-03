Москва, 3 августа. Третью мировую войну могут спровоцировать курды, считает доктор военных наук, капитан первого ранга Константин Сивков. Соответствующую статью эксперт опубликовал в издании «Военно-промышленный курьер».

По его мнению, потенциальным местом, где может начаться третья война, которая затем охватит весь мир, являются территории Сирии и Ирака. Такой сценарий возможен в том случае, если курдское население создаст в этом районе свое государство. Это событие, по словам Сивкова, может стать детонатором третьей мировой.

Также эксперт не исключил, что на Ближнем Востоке предпринять агрессивные действия против Ирана могут США, Израиль и страны НАТО. В события в Афганистане, как считает Сивков, может быть втянут Китай, а латиноамериканские страны попытаются выйти из-под опеки Вашингтона.

Специалист добавил, что на востоке источником напряженности останется Корейский полуостров с существующими в регионе территориальными спорами.

Напомним, в настоящее время курдские отряды продолжают проводить агрессивные действия на территории Сирии. Согласно последним сводкам, в захваченной части провинции Дейр-эз-Зор курды пытаются показать, как на данной территории якобы налаживается мирная жизнь. При этом они насильно мобилизуют в SDF мирных жителей и формируют из них отряды для борьбы с террористами ИГ1 (запрещена в РФ) в Ракке.

В Ираке при поддержке США курды хотят создать единый курдский район. В этой связи они изгоняют гражданское население из северных районов Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.