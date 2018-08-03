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Мутко возглавил комиссию по казачеству
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    Мутко возглавил комиссию по казачеству

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    Мутко возглавил комиссию по казачеству

    Москва, 3 августа. Вице-премьер России Виталий Мутко назначен председателем комиссии по казачеству. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства страны Дмитрий Медведев.

    Подписанный Медведевым документ размещен на официальном портале правовой информации. Согласно его тексту, в состав комиссии по казачеству вошли первый заместитель председателя комитета Государственной думы по СНГ Константин Затулин, а также директор департамента Минкультуры Андрей Малышев.

    Кроме того, бывший глава комиссии Игорь Баринов станет заместителем Мутко.

    «Включить в состав комиссии ​​​… Мутко В. Л. — заместитель председателя правительства Российской Федерации (председатель комиссии)», — подчеркивается в тексте распоряжения.

    Заместители министра культуры России Александр Журавский и Татьяна Синюгина, а также заместитель главы Минюста РФ Максим Травников были исключены из комиссии.

    Автор: Катерина Иванова
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