Мутко возглавил комиссию по казачеству

Москва, 3 августа. Вице-премьер России Виталий Мутко назначен председателем комиссии по казачеству. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства страны Дмитрий Медведев.

Подписанный Медведевым документ размещен на официальном портале правовой информации. Согласно его тексту, в состав комиссии по казачеству вошли первый заместитель председателя комитета Государственной думы по СНГ Константин Затулин, а также директор департамента Минкультуры Андрей Малышев.

Кроме того, бывший глава комиссии Игорь Баринов станет заместителем Мутко.

«Включить в состав комиссии ​​​… Мутко В. Л. — заместитель председателя правительства Российской Федерации (председатель комиссии)», — подчеркивается в тексте распоряжения.

Заместители министра культуры России Александр Журавский и Татьяна Синюгина, а также заместитель главы Минюста РФ Максим Травников были исключены из комиссии.