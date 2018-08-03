Крепкие орешки: новые «Искандеры» стали серьезной проблемой для НАТО

Москва, 3 августа. Новые ракетные комплексы «Искандер-М» помогут России выстроить эшелонированную береговую оборону.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», используемый для поражения наземных целей, теперь может поражать неподвижные морские цели. Это стало возможно после его модернизации. По словам эксперта Алексея Леонкова, изначально комплекс задумывался для поражения наземных целей, однако разработчики предусмотрели расширение его возможностей. После модернизации он стал универсальным оружием: теперь на него можно устанавливать противокорабельные ракеты «Калибр».

«На море такие боеприпасы способны уничтожать эсминцы–носители крылатых ракет «Томагавк» типа «Эрли Берк», а также ракетные крейсера типа «Тикондерога», — отметил эксперт в беседе с изданием «Экономика сегодня».

Использование подобных снарядов укладываются в Договор о ракетах малой и средней дальности (РСМД). Россия установила подобные комплексы в Калининградской области. Это было сделано для усиления безопасности страны в ответ на расширение НАТО на восток. Западные аналитики сходятся во мнении, что «Искандеры» вместе с противокорабельными комплексами класса «Бастион» — ключевое оружие в защите морских границ РФ. Как сообщает National Interest, для НАТО ОТРК «Искандер» — самое опасное оружие.

«Для США и руководимого ими Североатлантического альянса Калининградская область РФ считается «крепким орешком», — отметил эксперт Алексей Леонков.

По его словам, Россия выстраивает оборону по береговой линии, а новые ОТРК позволят эффективно охранять границы страны.