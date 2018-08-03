Индия переведет своего посла из Испании в Россию — СМИ

Нью-Дели, 3 августа. Посол Индии в Испании Бала Венкатеш Варма возглавит диппредставительство своей страны в России.

Как сообщают источники индийской газеты Hindustan Times, Варма прекрасно подходит для этой должности. Он уже работал прежде в индийском посольстве в Москве и говорит по-русски. Кроме того, дипломат считается специалистом в области разоружения. Он сменит действующего посла Панкаджу Сарана, который займет должность заместителя.

Отметим, что в последнее время отношения между Россией и Индией активно укрепляются. Как сообщало Федеральное агентство новостей, в конце июля президент РФ Владимир Путин встретился с премьером Индии Нарендрой Моди и отметил рост товарооборота между двумя странами.

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, российский лидер планирует в октябре посетить Индию, чтобы обсудить ряд политических и экономических вопросов.