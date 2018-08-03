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Индия переведет своего посла из Испании в Россию — СМИ
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    Индия переведет своего посла из Испании в Россию — СМИ

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    Индия переведет своего посла из Испании в Россию — СМИ

    Нью-Дели, 3 августа. Посол Индии в Испании Бала Венкатеш Варма возглавит диппредставительство своей страны в России.

    Как сообщают источники индийской газеты Hindustan Times, Варма прекрасно подходит для этой должности. Он уже работал прежде в индийском посольстве в Москве и говорит по-русски. Кроме того, дипломат считается специалистом в области разоружения. Он сменит действующего посла Панкаджу Сарана, который займет должность заместителя.

    Отметим, что в последнее время отношения между Россией и Индией активно укрепляются. Как сообщало Федеральное агентство новостей, в конце июля президент РФ Владимир Путин встретился с премьером Индии Нарендрой Моди и отметил рост товарооборота между двумя странами.

    По словам помощника Путина Юрия Ушакова, российский лидер планирует в октябре посетить Индию, чтобы обсудить ряд политических и экономических вопросов.

    Автор: Антон Соколов
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