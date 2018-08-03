Прыгуна Лысенко могут дисквалифицировать на срок до двух лет — ВФЛА

Москва, 3 августа. Легкоатлета Данила Лысенко могут дисквалифицировать на два года после отстранения от участия в соревнованиях за нарушение антидопинговых правил. Об этом заявила координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова​​​.

Прыгун в высоту не сможет выступить на чемпионате Европы в Берлине, который пройдет с 6 по 12 августа из-за отстранения. Международная ассоциация легкоатлетических федераций рассматривает дело в отношении спортсмена из-за пропуска трех допинг-тестов в течение года, пишет «Свободная пресса». По словам Иконниковой, из-за нарушения трех правил доступности Лысенко могут дисквалифицировать.

«Все спортсмены, включенные в пулы тестирований, должны осознавать ответственность за своевременное заполнение системы ADAMS», — пояснила координатор, ее заявление опубликовано на сайте ВФЛА.

Она назвала «чудовщиной» ситуацию, в которую попал россиянин. Иконникова добавила, что федерация переживает за его судьбу. Координатор уверена, что у Лысенко не было намерений нарушать правила, она призвала дождаться решения по его делу.

ADAMS — это онлайн-система, которая позволяет сотрудникам антидопингового агентства работать со спортсменами. В нее вносится информация о спортсмене, в том числе его текущее местоположение для встречи со специалистами для забора анализов. Результаты всех проб вносятся в базу данных.