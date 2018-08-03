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Раскрыта причина гибели цивилизации майя
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    Раскрыта причина гибели цивилизации майя

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    Раскрыта причина гибели цивилизации майя

    Лондон, 3 августа. Ученые из Кембриджского университета и Университета Флориды вычислили силу засухи, погубившей цивилизацию майя.

    Об этом говорится в сообщении на сайте Кембриджского университета. Отмечается, что исследователи разработали метод измерения изотопов воды. Благодаря этому методу удалось раскрыть тайну политического и экономического краха цивилизации.

    Отмечается, что метод позволяет точно определять, какой уровень воды был в озере в период цивилизации майя, и какой был климат. Эксперты отобрали осадочные отложения в озере Чичанканаб в Мексике. Пробы можно было отнести к 800–1000 годам нашей эры. Анализ показал, что количество осадков в тот период ежегодно уменьшалось на 41–54%. В пик засухи показатель был на уровне 70%. Это подтверждает гипотезу о том, что цивилизация майя погибла из-за сильной засухи. Также IX веке в центральном регионе майя произошел политический кризис.

    Раскрыта причина гибели цивилизации майя

    Автор: Алия Садыкова
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