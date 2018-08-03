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В учреждениях ФСИН проведут доскональный анализ жалоб после ЧП в Ярославле
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    В учреждениях ФСИН проведут доскональный анализ жалоб после ЧП в Ярославле

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    В учреждениях ФСИН проведут доскональный анализ жалоб после ЧП в Ярославле

    Москва, 3 августа. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка потребовал провести ревизию материалов об отказах в возбуждении уголовных дел о правонарушениях в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

    В ходе заседания коллегии ведомства после резонансного происшествия в колонии Ярославля, гепрокурор потребовал досконально проанализировать все поступавшие жалобы о недозволенных методах воздействия на содержащихся в учреждениях, хищениях и других неправомерных действиях.

    «Требует немедленного вмешательства обстановка, сложившаяся в учреждениях ФСИН», — обратил внимание он.

    Чайка обязал при наличии оснований инициировать уголовное преследование виновных должностных лиц и поставить вопрос об ответственности следователей и дознавателей, которые вынесли незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, а также прокуроров, согласившихся с ними.

    Напомним, в июле в Сети была опубликована видеозапись из ИК №1 в Ярославской области, на которой запечатлено жестокое избиение одного из заключенных. Словесный конфликт между осужденным и сотрудниками колонии произошел в июне прошлого года, передает «Газета.ру». Личности всех участников избиения установлены, против них возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

    Автор: Екатерина Кухарева
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