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«Страна неуправляема»: Тимошенко рассказала о политическом терроризме на Украине
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    «Страна неуправляема»: Тимошенко рассказала о политическом терроризме на Украине

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    «Я требую немедленной реакции президента»: Тимошенко рассказала о «политическом терроризме» в Украине

    Киев, 3 августа. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала о «прямой угрозе безопасности» Украины. Экс-премьер потребовала от президента Порошенко, СНБО и силовых структур отреагировать на «политический терроризм». На своей странице в Facebook Тимошенко заявила, что его жертвой якобы стал председатель фракции «Батькивщина» в Каменском горсовете в Днепропетровской области Виталий Чернявский​​​.

    «Лето в стране проходит под знаком политического терроризма. Теперь его жертвой стал наш однопартиец. (...) Его автомобиль взорвали. Теперь наш товарищ и коллега находится в больнице в тяжелом состоянии», — написала Тимошенко.

    По ее словам, ранее в Одесской области грузовик «целенаправленно протаранил» автомобиль лидера местного «Движения новых сил» Михаила Кузаконя.

    «В тот же день прокуратура заявила, что не нашла признаков теракта в убийстве журналиста Павла Шеремета… Просто нет слов. А что это было?» — написала Юлия Тимошенко.

    Экс-премьер Украины потребовала официальный Киев отреагировать на произошедшие события.

    «Страна неуправляема. Речь уже идет не об отдельных «инцидентах», а о прямой угрозе национальной безопасности. Я требую немедленной реакции президента, силовых структур и СНБО на последние события», — подытожила Тимошенко.

    Ранее политик заявила, что будет баллотироваться на пост президента Украины в марте 2019 года.

    Автор: Регина Пак
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