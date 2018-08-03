«Страна неуправляема»: Тимошенко рассказала о политическом терроризме на Украине

Киев, 3 августа. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала о «прямой угрозе безопасности» Украины. Экс-премьер потребовала от президента Порошенко, СНБО и силовых структур отреагировать на «политический терроризм». На своей странице в Facebook Тимошенко заявила, что его жертвой якобы стал председатель фракции «Батькивщина» в Каменском горсовете в Днепропетровской области Виталий Чернявский​​​.

«Лето в стране проходит под знаком политического терроризма. Теперь его жертвой стал наш однопартиец. (...) Его автомобиль взорвали. Теперь наш товарищ и коллега находится в больнице в тяжелом состоянии», — написала Тимошенко.

По ее словам, ранее в Одесской области грузовик «целенаправленно протаранил» автомобиль лидера местного «Движения новых сил» Михаила Кузаконя.

«В тот же день прокуратура заявила, что не нашла признаков теракта в убийстве журналиста Павла Шеремета… Просто нет слов. А что это было?» — написала Юлия Тимошенко.

Экс-премьер Украины потребовала официальный Киев отреагировать на произошедшие события.

«Страна неуправляема. Речь уже идет не об отдельных «инцидентах», а о прямой угрозе национальной безопасности. Я требую немедленной реакции президента, силовых структур и СНБО на последние события», — подытожила Тимошенко.

Ранее политик заявила, что будет баллотироваться на пост президента Украины в марте 2019 года.