Долгожданная перемычка в Девяткино: строили-строили и когда-нибудь построят

Еще осенью прошлого года, когда терпение жителей деревни Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области подошло к концу, губернатор региона лично взял вопрос с дорогами в муниципальном образовании (МО) под свой контроль. Заветная мечта девяткинцев избавиться от бесконечного транзита людей через свои дворы должна была исполниться 1 августа 2018 года. Но что-то пошло не так: вместо перемычки, соединяющей Токсовское шоссе и дорогу в Лаврики, образовалась песчаная поляна.

Дорожный вопрос

Новодевяткинское сельское поселение располагается в двух километрах от границы с Петербургом. Такая близость с северной столицей, естественно, привлекает не только застройщиков, но и людей, готовых стать жителями области ради большой квартиры и пешей доступности единственной в Ленинградской области станции метро.

По официальным данным, в поселке Девяткино проживает 18,5 тысяч человек, а с каждой сданной многоэтажкой число жителей и длина пробки на одной-единственной дороге — Токсовском шоссе — увеличиваются.

В конце 2016 года активистка и по совместительству местная жительница Екатерина обратилась к администрации муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» с вопросом, когда будут предприняты меры по улучшению транспортной доступности в МО.

«Администрацией принята новая схема дорожного движения в ЖК «Девяткино» для более безопасного движения автотранспорта, после согласования с ГИБДД, будут установлены дорожные знаки, — говорится в официальном ответе заместителя главы муниципальной администрации (орфография и пунктуация оригинального документа сохранена. — Прим. ФАН) Анатолия Поспелова.

— Участок проектируемой дороги от Токсовского шоссе к мосту через Охту проходящий через частную территорию ЗАО «Дальпитерстрой» должен построить застройщик данной территории. Администрация будет обращаться к застройщику, чтобы работы по строительству дороги проводились в первоочередном порядке».

В конце декабря того же года для решения этого вопроса собиралось совещание. Между главой администрации Всеволожского района Андреем Низовским, начальником управления архитектуры и градостроительства администрации района Евгением Бородаенко, генеральным директором ООО «ДальПитерСтрой» Аркадием Скоровым и руководителем проектного департамента стройкомпании Светланой Дьячковой был принят ряд решений.

Во-первых, «ДальПитерСтрой» в срок до 1 мая 2017 года выполнит проектирование 200-метрового участка автодороги с тротуарами и освещением через планируемую жилую застройку от автодороги Санкт-Петербург — Матокса до автодороги Шоссе в Лаврики. Во-вторых, до 1 июля того же года данный участок должен быть введен в эксплуатацию. В свою очередь районная администрация окажет помощь в проектировании комплексного освоения территории, принадлежащей ООО.

Однако в августе администрация Всеволожского района сообщила местным жителям, что она не выступает заказчиком по данному проекту. 9 ноября на встрече главы Ленинградской области Александра Дрозденко с жителями активно застраивающихся районов Кудрово, Бугров, Мурино и Новодевяткино чиновник дал поручение главе Всеволожского района Андрею Низовскому решить вопрос со строительством перемычки во что бы то ни стало.

«Либо он [застройщик] начинает эти работы в конкретные обозначенные сроки, либо мы возвращаем статус кво. Мы снимаем свои обязательства, которые ему давали, а он снимает свои обязательства, — пригрозил Дрозденко. — Хоть из резервного фонда губернатора, хоть как, но деньги на эти 400 метров мы найдем. Но только мы снимем все обязательства, которые по вашему ходатайству ему дали. Чтобы всем остальным было уроком. Потому что мы то, что обещаем, делаем, худо-бедно, но делаем. Вы его предупредите».

11 декабря 2017 года, по поручению Дрозденко, Низовский, Майоров, Гаркалов и представитель «ДальПитерСтроя» встретились с жителями Нового Девяткино. Во время встречи были установлены сроки строительства перемычки — семь месяцев.

«Публично эти сроки фиксируем, конечный срок — август», — заявил Низовский.

Стоит отметить, что в июне этого года на совещании у заместителя председателя правительства региона Михаила Москвина был определен четкий срок строительных работ — конец июля. В случае неисполнения договоренностей компания «ДальПитерСтрой» передаст земельный участок в собственность Ленинградской области.

К сентябрю успеем

Строительство перемычки началось зимой 2018 года. Рабочие освободили место будущей дороги от разросшегося кустарника, сняли дерн и привезли песка. Местные жители не успели обрадоваться, как темп строительства сошел на нет. Федеральное агентство новостей попыталось выяснить причину задержки у строительной компании, но на момент публикации ответа мы не получили.

По словам официального представителя заместителя председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаила Москвина, подрядчик по неизвестной причине сорвал сроки ввода перемычки в эксплуатацию. По имеющейся информации, в настоящее время на перемычке работы возобновились, уже закуплены дренажные системы, а подрядчик обещает закончить дорогу за 20 дней — до конца августа.

Наказывать «ДальПитерСтрой» за срыв сроков администрация не намерена, поскольку это территория принадлежит строительной компании, к тому же инициатива по укладке участка тоже принадлежит им.

«ДальПитерСтрой» уже наказали за превышение регламентов и запретили им строить (речь идет о превышении высотности новостройки, рядом с которой проходит дорога. — Прим. ФАН). И не разрешат, пока не будет дороги, — пояснил собеседник агентства. — Если перемычки не будет, значит, мы будем делать ее сами».

Однако представитель Москвина заверил, что застройщик пообещал выполнить все взятые на себя обязательства и попросил администрацию области не тратить на это бюджетные средства.

«Мы не предпринимали действий по изъятию земель для государственных нужд. Если он не справится с асфальтом на 200 метров, то мы начнем процедуру изъятия, — добавил собеседник. — Это суд и это долго. Поэтому лучше воздействовать в рамках текущего состояния собственности».

Добавим, «ДальПитерСтрой» получил разрешение на строительство новой двухполюсной магистрали протяженностью 200 метров, а также реконструкцию 523 метров Токсовского шоссе 9 января 2018 года. Цена вопроса — 40 миллионов рублей, которые готова вложить строительная компания.

Небольшой участок дороги позволит вывести поток автотранспорта в обход жилого квартала, через который сейчас водители пытаются объехать перманентную пробку на шоссе. Дело в том, что транспортный коллапс частично образовался из-за капитального начатого год назад ремонта тоннеля, соединяющего Ленинградскую область с Петербургом. Как заверили ФАН в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» к 1 декабря текущего года должен завершиться ремонт Токсовского тоннеля, а в данный момент движение по нему производится только по одной полосе.

Отметим, что «ДальПитерСтрой» и сам заинтересован в строительстве перемычки. В 2013 году компания получила разрешение на строительство в этом районе многоквартирного жилого комплекса площадью 285 тысяч квадратных метров. Здесь должны были появиться 11 домов, детский сад и школа.

Компания успела начать работы, огородила участок строительства и забила сваи первого жилого дома. Однако в 2014 году в Ленобласти изменились региональные нормативы градостроительного проектирования — плотность и высотность новых строительных проектов понизились ради увеличения площади озеленения и парковки. Выданное разрешение администрации региона было отозвано, а «ДальПитерСтрою» ничего не оставалось, кроме как разработать новый проект и понизить высотность до 14 этажей, сократив площадь до 145 тысяч квадратных метров.

Сейчас новый проект находится на стадии согласования. В случае появлении перемычки и разрешения дорожного вопроса цена за квадратный метр в этом районе существенно увеличится.