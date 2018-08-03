Киевский топ-менеджер рассказал, как Украина попала в санкционные списки Запада вместо России

Киев, 3 августа. Западные банки отказываются иметь дело с украинским бизнесом, полагая, что страна находится под санкциями. Об этом рассказал украинский топ-менеджер Дмитрий Дубилет.

По его словам, он столкнулся с отказом, когда пытался открыть счет в британском банке. Представитель финансовой организации объяснил, что Украина находится под западными санкциями, а политика банка не предполагает работу с такими странами.

Когда Дубилет попытался убедить банкира, что Украина не находится под санкциями, ему прислали список стран, на которые распространяются ограничительные меры. России там не оказалось, а вот Украина была. Она затесалась между Афганистаном, Бурунди и Сирией.

Выяснилось, что своему попаданию в этот список Украина обязана санкциям против бывшего президента страны Виктора Януковича, введенным при поддержке Киева, и санкциям против должностных лиц в связи с переходом Крыма в состав России.

«Многие банки даже не хотят заморачиваться с тем, кто кому Янукович! Украина? Простите, санкции, не хотим связываться, до свидания», — пишет менеджер в Facebook.

Отметим, что некоторые украинские интернет-пользователи заявили в комментариях к посту Дубилета, что сталкивались с похожей ситуацией. Так, например, некий Владимир Ледерман признался, что ему пришлось поменять украинский паспорт на немецкий, поскольку китайский банк отказался открывать ему счет из-за санкций.