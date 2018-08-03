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Бывший глава МЧС Кузбасса госпитализирован из СИЗО
Происшествия
Бывший глава МЧС Кузбасса госпитализирован из СИЗО
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    Бывший глава МЧС Кузбасса госпитализирован из СИЗО

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    Бывший глава МЧС Кузбасса госпитализирован из СИЗО

    Москва, 3 августа. Бывший глава МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов в пятницу был госпитализирован из следственного изолятора, где он находится по обвинению по делу о пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня».

    В это связи заседание Кемеровского областного суда, на котором планировалось рассмотреть жалобу на продление ареста Мамонтова, было отложено до 9 августа. Ожидается, что Мамонтов будет проходить лечение до 6-7 августа, передает ТАСС.

    При этом, как уточняла «Газета Кемерова», представители Следственного комитета РФ и прокуратуры были готовы провести заседание без обвиняемого.

    Экс-глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов является одним из 11 фигурантов дела о пожаре в кемеровской «Зимней вишне». Ранее по ходатайству следствия срок содержания Мамонтова под стражей был продлен на два месяца, экс-глава регионального МЧС обвиняется в халатности.

    Пожар в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» произошел в конце марта. В огне погибли 60 человек, большинство из них дети.

    Автор: Василий Котов
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