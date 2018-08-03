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Сирия: боевики вновь обстреляли жилые кварталы Алеппо из минометов
Общество
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    Сирия: боевики вновь обстреляли жилые кварталы Алеппо из минометов

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    Сирия: боевики вновь обстреляли жилые кварталы Алеппо из минометов

    Дамаск, 3 августа. Боевики «Хайят-Тахрир-эль-Шам» в третий раз за последние 72 часа напали на Алеппо, обстреляв жилые кварталы района Аль-Хамдания.

    Боевики джихадистских группировок, действующие в зоне деэскалации «Идлиб», стали чаще нападать на юго-запад Алеппо после относительного затишья в июле. По данным источника, в Алеппо прогремели несколько мощных взрывов, город обстреляли из минометов.

    САА пока не ответила на провокации боевиков. Алеппо входит в зону деэскалации, об установлении которых договорились Россия, Турция и Иран на переговорах по Сирии в Астане.

    Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, сирийские военные нашли в провинции Алеппо завод по производству самодельных взрывчатых веществ, принадлежавший боевикам. В Минобороны выразили обеспокоенность из-за участившихся обстрелов Алеппо, Хамы и горной Латакии

    Автор: Юлия Шелковенко
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