Сирия: боевики вновь обстреляли жилые кварталы Алеппо из минометов

Дамаск, 3 августа. Боевики «Хайят-Тахрир-эль-Шам» в третий раз за последние 72 часа напали на Алеппо, обстреляв жилые кварталы района Аль-Хамдания.

Боевики джихадистских группировок, действующие в зоне деэскалации «Идлиб», стали чаще нападать на юго-запад Алеппо после относительного затишья в июле. По данным источника, в Алеппо прогремели несколько мощных взрывов, город обстреляли из минометов.

САА пока не ответила на провокации боевиков. Алеппо входит в зону деэскалации, об установлении которых договорились Россия, Турция и Иран на переговорах по Сирии в Астане.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, сирийские военные нашли в провинции Алеппо завод по производству самодельных взрывчатых веществ, принадлежавший боевикам. В Минобороны выразили обеспокоенность из-за участившихся обстрелов Алеппо, Хамы и горной Латакии.