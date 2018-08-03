Россияне стали меньше пить и реже умирать

Memento mori, гласит латинский афоризм. Помни о том, что и ты, и все, кого ты знаешь и любишь, — умрут. Однако разница в том, когда и как происходит это неизбежное событие. И здесь более четко представлять его вероятность нам помогает статистика.

Стоит взглянуть на цифры, как станет ясно — смертность в России неуклонно снижается. В 2000 году из жизни ушли 2.225.332 наших соотечественника, в 2016 — 1.891.015 человек, а в 2017 году — лишь 1.824.340 граждан.

При этом коэффициент смертности, то есть количество умерших в расчете на тысячу человек, в России хоть и не самый низкий — 12,9, — но явно меньше, чем, скажем, у соседней Украины с ее 14,83.

От онкологии до ДТП: ситуация улучшается

На первом месте среди причин ухода из жизни россиян стоят сердечно-сосудистые заболевания. Обычно специалисты связывают это с вредными привычками, лишним весом и недостатком физической нагрузки. В 2017 году в нашей стране сердечно-сосудистые заболевания унесли жизни 858 тысяч человек. Это на 5% меньше, чем в 2016 году.

Среди естественных причин многих больше всего пугает онкология. Это вторая распространенная причина, по которой граждане России покидают этот мир… Появился даже термин «канцерофобия». По всему миру различные формы рака уносят миллионы жизней ежегодно.

Вместе с тем, в России в 2017 году впервые за много лет существенно снизилось количество смертей от рака. Скорее всего, сказались усилия российских властей, направленные на профилактику и раннюю диагностику этой страшной болезни. Судите сами: если в 2000 году в стране от онкологии умерли 297.900 человек, а в 2016 — 295.729, то в 2017 году — 289.000 граждан. Улучшение невелико, но оно есть!

При этом во всем мире статистика, связанная с онкологией, — уровень заболеваемости и смертности — год от года растут. Ученые связывают это с ухудшением состояния окружающей среды и качества питания, а также с неправильным образом жизни населения индустриально развитых стран. Ну и, к сожалению, курение и злоупотребление алкоголем также являются причинами возникновения злокачественных опухолей. Однако, как видим, Россия смогла переломить эти тенденции.

Количество россиян, погибших в ДТП, также значительно снизилось: с 29.594 чел. в 2000 году до 20.308 чел. в 2016-м и 19.088 человек в 2017 году.

Радует положительная динамика и в криминальной сфере. ФАН уже публиковало подробное исследование на эту тему. Цифры — упрямая вещь, и говорят они о том, что от рук злоумышленников в России из года в год гибнет все меньше людей. Общее количество погибших в результате преступных действий в нашей стране снизилось с 47.800 чел. в 2008 году до 29.300 человек в 2017 году.

Фактически, это и есть сбережение народа — важнейшая задача для государства и главная составляющая многолетней стратегии президента Владимира Путина. Если вдуматься, ровно этим и должна заниматься власть — делать так, чтобы граждане великой страны реже умирали и лучше жили. И если россияне за несколько последних лет стали меньше пить, болеть, убивать друг друга и гибнуть в ДТП, да и в целом уходить из жизни, — разве это не повод порадоваться за всех нас?

Меньше водки, больше интернета

Корреспондент Федерального агентства новостей пообщалась со специалистом, также подтвердившим, что смертность в нашей стране снижается. Член экспертного совета при правительстве РФ Дарья Халтурина уверена: россияне стали меньше умирать, погибать и становиться жертвами преступников из-за уменьшения алкоголизации населения.

«Несомненно, смертность от внешних причин у нас снижается, и достаточно сильно. Это очень приятный факт. И, безусловно, это связано со снижением потребления алкоголя», — заявила эксперт.

По данным собеседника ФАН, региональные исследования результатов судмедэкспертиз показывают, что более половины смертей от внешних причин в России наступают в нетрезвом состоянии. Результаты контент-анализа насильственной преступности портала «Росправосудие» также демонстрируют огромный вклад алкоголя в убийства.

«Помимо этого определенный вклад в снижение травматизма среди молодежи внесла интернетизация, — отметила Дарья Халтурина. — Сейчас старшие школьники, молодые люди сражаются все больше не стенка на стенку во дворах, а в онлайн-играх. На Западе это называется эффектом интернета-няни».

Детский вопрос

Есть и еще одна причина смертей, о которой говорят не так часто, как хотелось бы, — аборты. Сейчас все больше ученых склоняются к выводу, что наша жизнь начинается не с рождения, а с зачатия. И здесь тенденция тоже, определенно, наметилась положительная.

Если в 2000 году в России прерывалось 2.138.800 беременностей, в 2016 — уже 650.436, то в 2017 году показатель снизился примерно до 600 тысяч абортов в год! И есть надежда, что усилиями пролайф-активистов (prolife — движение против абортов, в буквальном смысле «за жизнь». — Прим. ФАН) на фоне улучшающихся жизненных показаний количество абортов в России в ближайшем будущем снизится еще заметнее.

В статистических сводках особняком стоит раздел «Пропавшие без вести», самый пожалуй загадочный. Ведь это и те, чьи тела не найдены, и те, кто, возможно, жив и здравствует, но по той или иной причине не хочет, чтобы его нашли.

К счастью, и здесь наблюдается позитивная тенденция. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, с 2008 по 2016 год число пропавших без вести россиян уменьшилось на 26%. В 2016 году их насчитывалось без малого 89 тысяч. В 2017 году тенденция сохранилась: пропавших без вести оказалось примерно на 6% меньше. А ведь еще в 2000 году в России разыскивались 102,8 тысячи человек…

Вместе с тем, пугают данные по пропавшим детям. Около трех тысяч детей ежегодно не удается найти. В кулуарных беседах сотрудники полиции с мрачной усмешкой говорят, что уже готовы поверить в инопланетян, поскольку никакого рационального объяснения происходящему они не находят.

Чтобы не заканчивать на жутковатой ноте, ФАН желает своим читателям вести здоровый образ жизни, соблюдать правила дорожного движения, присматривать за детишками и жить долго и счастливо, пополняя статистику по долгожителям необъятной России.