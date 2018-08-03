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Установлена личность «попросившего убежища» на Чукотке американца
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    Установлена личность «попросившего убежища» на Чукотке американца

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    Установлена личность «попросившего убежища» на Чукотке американца

    Анадырь, 3 августа. На Чукотке задержан американец, нелегально пересекший российскую границу на лодке. Источники Федерального агентства новостей сообщили, что его зовут Джон, и плыл он не в Россию.

    Задержанного на Чукотке американца доставили в Анадырь. Удалось установить, что его зовут Джон, и он родился в 1972 году. 

    Кроме того, американец не собирался плыть в Россию, вопреки слухам о том, что он якобы добивался здесь политического убежища. Выяснилось, что иностранец хотел на лодке доплыть до Китая, но что-то пошло не так, и мужчина сбился с маршрута.

    По информации источника ФАН, американец не просил связи с представителями США в России. Информация о просьбе политического убежища по-прежнему не получила никакого подтверждения.

    В настоящий момент с мужчиной работают сотрудники пограничной службы, позже к делу подключат миграционное управление МВД РФ.

    Напомним, американца задержали 1 августа в селе Лаврентия. При себе у него оказались водительские права. Есть подозрения, что мужчина страдает психическим расстройством.

    Автор: Катерина Иванова
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