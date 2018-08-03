МВД РФ отреагировало на слухи о подбрасывании водителям наркотиков на Кущевском посту ДПС

Краснодар, 3 августа. Сообщения о якобы подбрасывании наркотиков автомобилистам на Кущевском посту ДПС в Краснодарском крае не подтвердились, заявил начальник главного управления МВД РФ по региону Владимир Виневский.

Правоохранительные органы провели проверку после запроса депутата от ЛДПР Ярослава Нилова о якобы провокациях со стороны сотрудников ДПС на Кущевском посту.

«Сведения, приведенные в СМИ, о провокациях со стороны сотрудников ДПС (подкладывании в автомобили наркотических средств с целью вымогания у водителей денежных средств), являются предположениями авторов и не несут в себе никакой фактической основы», — приводит слова Виневского «Газета.ru».

По данным МВД, в текущем году на этом посту было изъято более трех килограмм наркотиков, однако вес и происхождение веществ не совпадали и не повторялись. Кроме того, на посту ДПС работают камеры видеонаблюдения, которые фиксируют все происходящее.

Виневский добавил, что жалоб на подкидывание наркотиков сотрудниками ГИБДД на этом посту с начала текущего года не поступало.