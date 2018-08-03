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Глава раскольнической украинской церкви придумал, как поделить храмы
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    Глава раскольнической украинской церкви придумал, как поделить храмы

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    Глава раскольнической украинской церкви придумал, как поделить храмы

    Киев, 3 августа. Глава непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет объяснил свои слова о захвате православных храмов после получения автокефалии. 

    По его словам, речь идет не о рейдерстве, как утверждают представители официальной украинской церкви, а о добровольном переходе прихожан в лоно Киевского патриархата.

    Филарет подчеркнул, что церковным имуществом владеет не церковь, а община — приходы, монастыри, духовные учебные заведения. Поэтому если община решит перейти из одного патриархата в другой, имущество переходит вместе с ней. А решение может быть принято только при условии, что его поддержат две трети общины. В этом случае, считает Филарет, храмами могут пользоваться прихожане как церкви Московского, так и Киевского патриархатов, пишут украинские СМИ.

    «Никакого насилия после томоса не будет, а имущество будет принадлежать общинам, как и теперь. Если решило простое большинство, две трети, тогда нужно проводить поочередное богослужение, чтобы имели право пользоваться храмом обе части бывшей одной общины», — отметил он.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что официальная Украинская православная церковь Московского патриархата опасается рейдерского захвата своих храмов со стороны раскольников. Архиерей УПЦ МП привел слова Филарета о том, что церковь Киевского патриархата готова захватить храмы и церкви сразу же после получения автокефалии. Речь, в частности, шла о захвате знаменитой Киево-Печерской Лавры.

    Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко обратился к патриарху Константинопольскому Варфоломею I с просьбой предоставить автокефалию непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата. Украинские власти в этом году приняли меры, чтобы не допустить верующих на крестный ход церкви Московского патриархата. Чиновники угрожали перевозчикам, требуя, чтобы они не везли паломников в Киев.

    Автор: Антон Соколов
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