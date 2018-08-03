Дерипаска отказался выходить из-под санкций США

Москва, 3 августа. Владелец холдинга En+ и алюминиевой компании «Русал» Олег Дерипаска не согласился на условия американских властей по снятию санкций со своих активов.

Отмечается, что требования США Дерипаска назвал «заведомо невыполнимыми и откровенно кабальными». Как пишет РБК, ссылаясь на источник, знакомый с переговорами, по его словам, позиция Управления по контролю за иностранными активами Соединенных Штатов Америки является неконструктивной. По данным издания, в обеих компаниях Дерипаски заявили, что переговоры с американской стороной, скорее всего, зайдут в тупик.

Как пишет URA.ru, суть требований американского ведомства к En+ и «Русал» не раскрывается. Ранее издание Infox.ru в конце июня писало, что глава совета директоров En+ Грегори Баркер начал переговоры с управлением, а также Минфином США.

Ранее сообщалось, что Дерипаска сократит свою долю в En+ и покинет совет директоров компании. Напомним, 6 апреля министерство финансов США расширило список санкций против России, добавив в него несколько бизнесменов и компаний, в числе которых оказался Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал».