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Стало известно, когда тела убитых в ЦАР журналистов отправят в Россию
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    Стало известно, когда тела убитых в ЦАР журналистов отправят в Россию

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    Стало известно, когда тела убитых в ЦАР журналистов отправят в Россию

    Банги, 3 августа. Тела убитых в Центральноафриканской республике журналистов отправят в Россию в пятницу, 3 августа, ориентировочно в 17.00 по местному времени (19.00 по Москве). Об этом сообщили в посольстве РФ в ЦАР.

    По словам представителя российской дипмиссии, в данный момент специалисты решают задачи по транспортировке тел. Он добавил, что техника и документы членов съемочной группы до сих пор не найдены, передает РИА Новости.

    Тела российских журналистов, прибывших в ЦАР по туристическим визам, обнаружили 30 июля в 33 километрах от города Сибут. При них нашли документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля, напоминает «Газета.ру».

    Накануне стало известно, что представители СМИ пытались оказать сопротивление. Отмечается, что россиян предупреждали об опасности в районе населенного пункта Сибут. Тем не менее они отправились туда и встретили по пути вооруженных людей.

    Автор: Екатерина Кухарева
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