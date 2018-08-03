Стало известно, когда тела убитых в ЦАР журналистов отправят в Россию

Банги, 3 августа. Тела убитых в Центральноафриканской республике журналистов отправят в Россию в пятницу, 3 августа, ориентировочно в 17.00 по местному времени (19.00 по Москве). Об этом сообщили в посольстве РФ в ЦАР.

По словам представителя российской дипмиссии, в данный момент специалисты решают задачи по транспортировке тел. Он добавил, что техника и документы членов съемочной группы до сих пор не найдены, передает РИА Новости.

Тела российских журналистов, прибывших в ЦАР по туристическим визам, обнаружили 30 июля в 33 километрах от города Сибут. При них нашли документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля, напоминает «Газета.ру».

Накануне стало известно, что представители СМИ пытались оказать сопротивление. Отмечается, что россиян предупреждали об опасности в районе населенного пункта Сибут. Тем не менее они отправились туда и встретили по пути вооруженных людей.