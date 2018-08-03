Володин назвал дату масштабных слушаний в Госдуме по совершенствованию пенсионной системы

Москва, 3 августа. Большие парламентские слушания по совершенствованию пенсионной системы пройдут в Государственной думе 21 августа. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин отметил, что руководители всех политических фракций поддержали инициативу о проведении больших слушаний. Ожидается участие депутатов Государственной Думы, представителей законодательной и исполнительной властей субъектов РФ, правительства, институтов гражданского общества и экспертов.

«Принятие такого решения вызвано тем, что депутаты в регионах активно обсуждают этот законопроект с избирателями, а профильный комитет уже работает с поступающими предложениями и поправками ко второму чтению», — отметил Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы также сообщил, что с 27 августа по 9 сентября все депутаты будут работать в избирательных округах. 24 сентября назначено окончательной датой сбора поправок.

«Учитывая важность этого законопроекта, было бы правильно всесторонне обсудить его до начала осенней сессии», — заявил РИА Новости Вячеслав Володин.

По информации издания, 7 августа председатель Госдумы проведет совещание по подготовке слушаний.

Как отметил ранее первый зампред комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаил Тарасенко, в Госдуму уже внесены десятки поправок.

«Это будет очень большая работа, и могу сказать, что уже знаю о 117 поправках, которые готовят только депутаты Государственной думы», — отметил он.

24 июля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что для работников, продолжающих трудиться после изменений в пенсионном законодательстве, в Фонде социального страхования будут заложены средства на оплату пособий и больничных листов.

19 июля Госдума приняла правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве в первом чтении. Законопроект предполагает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, а также предусматривает увеличение пенсий неработающим гражданам. Согласно законопроекту, к 2024 году планируется увеличить средний размер пенсии для неработающих пенсионеров до 20 тысяч рублей в месяц.