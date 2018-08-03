Сирия новости 3 августа 12.30: три человека погибло под огнем ССА в Алеппо, в Даръа прибыло 24 грузовика с гумпомощью

Сирия, 3 августа. Три человека погибло и пять получили ранения под огнем ССА в Алеппо, в Даръа прибыло 24 грузовика с гуманитарной помощью, радикалы проводят массовые аресты жителей Идлиба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают зачистку на западе Даръа, противостоят «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: обстреливает САА в Хаме.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обстреляла мирные кварталы Алеппо.

Курды: потеряли боевика в Хасаке.

Провинция Алеппо

Боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) снова открыли огонь по административному центру провинции Алеппо. Информационное агентство Damascus Now передает на своей странице в социальной сети Facebook (@dimashq.now), что мины радикалов упали в районе Аль-Хамдания. Также ударам со стороны исламистов подвергся квартал Аль-Захра, пишет местный источник в своем микроблоге в Twitter (@Syria_News5). По сведениям автора публикации, в результате атаки ССА погибло три человека и еще пять гражданских получили ранения.

Радикальные исламисты пытали, а затем казнили мирного сирийца в Африне, сообщает Twitter-канал (@_Caki__).

Провинция Даръа

ВВС Сирии наносят удары по подозрительным объектам, где могут скрываться малочисленные группы террористов формирования «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольного ИГИЛ1. О боевых вылетах сирийской авиации на западе провинции Даръа пишет военный Telegram-канал (@NRVR11). Напомним, несколько дней назад правительственные войска САР при поддержке ВКС РФ выбили боевиков «Исламского государства»1 из района бассейна реки Ярмук. Сейчас бойцы армии САР проводят зачистку освобожденных территорий.

Местный источник сообщает в Twitter (@ PdPolitics), что в провинцию Даръа въехало 24 грузовика с гуманитарной помощью от Красного Полумесяца.

Провинция Идлиб

Военный источник передает в Telegram (@NRVR11), что радикальные исламисты проводят массовые аресты мирных жителей городов Хан Шейхун и Идлиб. Гражданских обвиняют в сотрудничестве с «Исламским государством».

Неизвестные боевики открыли огонь по жилым кварталам административного центра провинции Идлиб, пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@AleppoTodayTV). По сведениям автора публикации, в результате атаки джихадистов погиб мирный житель города. Ранее сообщалось, что при взрыве заминированного автомобиля в Идлибе был убит ребенок, пострадало более 26 человек.

Провинция Хама

На севере провинции Хама продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами коалиции «Тахрир аш-Шам». Местный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@Step_Agency) о столкновениях между правительственными войсками САР и джихадистами в районах Аль-Жанабра и Тель Усман. Также военный Telegram-канал (@NRVR11) передает, что сирийская армия ведет артиллерийский обстрел укрепрайонов террористов «Ан-Нусры» недалеко от деревни Ас-Сыяд.

Напомним, бойцы САА возобновили артобстрелы позиций боевиков после того, как радикалы атаковали ряд мирных поселений, что привело к жертвам среди гражданских.

Провинция Хасака

В квартале Ан-Нашда административного центра провинции Хасака неизвестные боевики застрелили командира Демократических сил Сирии (SDF). Об этом пишет информационное агентство Damascus Now на своей странице в Facebook (@dimashq.now).

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что два члена курдских отрядов ополчения были похищены из своих домов в Рас аль-Айне. Их дальнейшая судьба неизвестна.

Местный Twitter-канал (@ Westcudi) сообщает, что в Хасаке закончили подготовку 58 боевиков «демократических сил».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)