«Все вернется бумерангом»: в России ответили на законопроект США об ужесточении санкций

Москва, 3 августа. Американские сенаторы внесли в Конгресс законопроект, ужесточающий антироссийские санкции. При этом они заявили, что новые ограничения будут «самыми суровыми из когда-либо введенных». Россиян очередные меры Вашингтона против РФ не удивили, они иронично ответили на них, отметив, что в конечном счете все бумерангом вернется к самим США.

Законопроект о новых антироссийских санкциях был внесен группой сенаторов в верхнюю палату конгресса накануне. В документе предусмотрены ограничения против нового госдолга России, сделок с инвестициями в энергетические проекты с поддержкой от госкомпаний РФ, а также против российских политиков и бизнесменов.

Также сенаторы предлагают создать в США национальный центр для борьбы с «российской дезинформацией». Чтобы санкции были отменены, американские законодатели требуют от России изменить политику в Сирии и на Украине и прекратить якобы имеющие место кибератаки на США.

Однако новые меры, которые в США назвали «сокрушительными» и «суровыми», россиян не испугали. Они иронично ответили на очередные антироссийские санкции Вашингтона, назвав подход американских политиков «кривосудием».

«Сами придумали, сами обвинили, сами наказали! Крутое кривосудие», — заметили пользователи соцсетей.

Они пояснили, что все выдвигаемые в адрес Москвы обвинения голословны и не соответствуют действительности.

«Кибератаки — миф. В Сирии Россия противостоит ИГИЛ1 (запрещена в РФ), подразделению Аль-Каиды1 (запрещена в РФ). На украинской земле Россия оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса, которые противостоят неонацизму и бандеронацизму киевского режима, которые, в свою очередь, финансируют США. Может, именно в США необходимо что-то исправлять?» — задались вопросом комментаторы.

Россияне заметили, что новые ограничения со стороны США уже никого не удивляют, и в шутку призвали выключить американский «станок с санкциями».

«Совсем кукушка на санкциях поехала… Выключите кто-нибудь у них станок с санкциями!» — написали в Сети.

Совсем кукушка на санкциях поехала... Выключите кто нибудь у них станок с санкциями! — Зеркало Наше (@zerkalo76) August 2, 2018

«Все-таки сланцевая долина на американское общество действует отрицательно, у них идет высыхание мозгов, отсюда результат неадекватных действий», — в свою очередь отметили повышенный «интерес» США к России другие пользователи.

«Мне нравится, с каким азартом американцы, бросив своих и чужих женщин, бросив казино и вино, а также биржи недвижимости, валют и золота, конгресс, собес и свою собственную американскую родину, с усилием занимаются Россией… Я горжусь моей страной!» — поделились мнением россияне.

Нашлись среди комментаторов и те, кто пожалел Вашингтон, напомнив американским политикам о принципе бумеранга.

«Бедные США, ведь все вернется бумерангом к ним же!» — заключили в Сети.

Ранее, как сообщало URA.RU, президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заявил, что действующие санкции США против России останутся в силе «в том же виде, в каком они есть».

1 Организация запрещена на территории РФ.