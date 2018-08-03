Джигарханян впервые появился на публике в Москве после длительного лечения

Москва, 3 августа. Российский актер и режиссер Армен Джигарханян впервые появился на публике после длительного лечения. Он встретился с труппой московского драматического театра.

Появилось видео встречи Армена Джигарханяна с артистами театра, ролик опубликован на странице учреждения культуры Instagram.

«Сегодня состоялся сбор коллектива театра. Армен Борисович Джигарханян пожелал всем удачи и творческих успехов», — говорится в сообщении к видео.

На кадрах видео можно увидеть, как Джигарханян с трудом ходит, придерживаясь за металлический поручень у стены. Коллектив начал апплодировать руководителю театра, который проявил стойкость и силу воли, оправившись от болезни.

Народный артист СССР пришел в театр, чтобы лично пообщаться со своими сотрудниками, пишет Ura.ru. Напомним, что Джигарханян развелся с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской в прошлом году. На фоне конфликтов с бывшей супругой его состояние здоровья сильно ухудшилось.