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Джигарханян впервые появился на публике в Москве после длительного лечения
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    Джигарханян впервые появился на публике в Москве после длительного лечения

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    Джигарханян впервые появился на публике в Москве после длительного лечения

    Москва, 3 августа. Российский актер и режиссер Армен Джигарханян впервые появился на публике после длительного лечения. Он встретился с труппой московского драматического театра.

    Появилось видео встречи Армена Джигарханяна с артистами театра, ролик опубликован на странице учреждения культуры Instagram.

    «Сегодня состоялся сбор коллектива театра. Армен Борисович Джигарханян пожелал всем удачи и творческих успехов», — говорится в сообщении к видео.

    На кадрах видео можно увидеть, как Джигарханян с трудом ходит, придерживаясь за металлический поручень у стены. Коллектив начал апплодировать руководителю театра, который проявил стойкость и силу воли, оправившись от болезни. 

    Народный артист СССР пришел в театр, чтобы лично пообщаться со своими сотрудниками, пишет Ura.ru. Напомним, что Джигарханян развелся с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской в прошлом году. На фоне конфликтов с бывшей супругой его состояние здоровья сильно ухудшилось.

     

    Сегодня, первого августа, состоялся сбор коллектива театра. Армен Борисович Джигарханян пожелал всем удачи и творческих успехов. Новый 23 сезон будет богат на премьеры, особенно Армен Борисович выделяет премьеру "Мольер", по пьесе Михаила Булгакова "Кабала Святош". .. #teatrd#АрменДжигарханян#театрДжигарханяна#Джигарханян#театр#спекаткль#Москва#премьера#цитатыДжигарханяна#постановка#режиссер#интересно#культура#мольер#булгаков#открытие#новыйсезон#сми#пресса

    МДТ п/р Армена Джигарханяна (@teatrd)'in paylaştığı bir gönderi ()

    Автор: Юлия Шелковенко
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