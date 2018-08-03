Джигарханян впервые появился на публике в Москве после длительного лечения
Москва, 3 августа. Российский актер и режиссер Армен Джигарханян впервые появился на публике после длительного лечения. Он встретился с труппой московского драматического театра.
Появилось видео встречи Армена Джигарханяна с артистами театра, ролик опубликован на странице учреждения культуры Instagram.
«Сегодня состоялся сбор коллектива театра. Армен Борисович Джигарханян пожелал всем удачи и творческих успехов», — говорится в сообщении к видео.
На кадрах видео можно увидеть, как Джигарханян с трудом ходит, придерживаясь за металлический поручень у стены. Коллектив начал апплодировать руководителю театра, который проявил стойкость и силу воли, оправившись от болезни.
Народный артист СССР пришел в театр, чтобы лично пообщаться со своими сотрудниками, пишет Ura.ru. Напомним, что Джигарханян развелся с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской в прошлом году. На фоне конфликтов с бывшей супругой его состояние здоровья сильно ухудшилось.
Сегодня, первого августа, состоялся сбор коллектива театра. Армен Борисович Джигарханян пожелал всем удачи и творческих успехов. Новый 23 сезон будет богат на премьеры, особенно Армен Борисович выделяет премьеру "Мольер", по пьесе Михаила Булгакова "Кабала Святош". .. #teatrd#АрменДжигарханян#театрДжигарханяна#Джигарханян#театр#спекаткль#Москва#премьера#цитатыДжигарханяна#постановка#режиссер#интересно#культура#мольер#булгаков#открытие#новыйсезон#сми#пресса