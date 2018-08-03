ЦАР под французским углом: как Запад пытается компрометировать Россию на фоне убийства журналистов

Центральноафриканская Республика (ЦАР), где несколько дней назад были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, является одной из беднейших и крайне опасных стран мира. И это уже не первое убийство журналистов в ЦАР. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По следам Лепаж

Одним из самых известных убийств журналистов в ЦАР стал расстрел французской фотожурналистки Камиль Лепаж (Camille Lepage). По мнению различных СМИ, включая центральноафриканское издание Palmares Centrafrique, ее убийство было заказным, а сам заказчик находился во Франции.

Любопытно, что спустя четыре года после смерти Камиль Лепаж (была убита 12 мая 2014 года) в городе Буар на западе ЦАР расследование по данному делу еще даже не началось. По словам адвоката семьи Лепаж, материалы по делу убийства фотожурналистки были внезапно утеряны. Более того, не было проведено ни одного организованного следственного мероприятия на месте преступления. Это свидетельствует либо о том, что материалов по делу Лепаж было собрано недостаточно, либо о том, что кто-то не хотел раскрытия этого дела.

Во время обстрела Лепаж находилась в компании четырех боевиков из группировки Анти-Балака. Фотожурналистка должна была посетить населенный пункт Мада-Газа для расследования убийства более сотни местных жителей. Однако их автомобиль угодил под обстрел во время прохождения досмотра в КПП, что находился под контролем французской миротворческой миссии «Сангарис». Все, кто был в машине, погибли.

Влиятельная международная некоммерческая организация «Репортеры без границ» («Reporters sans frontières») обвиняет официальный Париж в пассивном продвижении дела Лепаж, а также других французских журналистов, которые стали жертвами террористов в Африке. По мнению ассоциации, власти Франции просто не заинтересованы в раскрытии тех политических и экономических процессов, которые ведутся Парижем на африканском континенте.

Все переплетено

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков отметил, что в случае с ЦАР можно констатировать неспособность и нежелание западных стран и международных организаций установить мирную жизнь в республике. Страна, как и многие другие государства постколониальной Африки, стала жертвой аппетитов Запада, старых метрополий и международных корпораций. Более того, ситуация в ЦАР осложняется межэтнической и межрелигиозной борьбой, а также агрессией соседних государств — Чада и Судана.

«Причиной постоянной борьбы, как и во многих других африканских странах, являются природные ресурсы ЦАР. Их эксплуатация Францией и ее компаниями не приносила населению республики никакой пользы, поэтому страна остается одной из беднейших в мире. Это же объясняет распространение насилия и радикальных настроений, что делает регион крайне опасным», — добавил военный эксперт.

По словам аналитика, попытку вторжения альянса «Селека» (на их территории и была убита группа Джемаля), пользующегося военной поддержкой Чада и Судана и финансовой помощью Саудовской Аравии, можно расценить как попытку расширения своего влияния. А дальнейшие события с участием имеющей свои интересы в этом регионе Франции показывают, что развернувшая кампанию геноцида христианского населения ЦАР «Селека» используется Парижем для того, чтобы не допустить усиления субъектности республики. Это сохранит ситуацию в стране в выгодном для внешних игроков подвешенном и нестабильном состоянии.

«Именно для того, чтобы предотвратить превращение республики в постоянно воюющую территорию, где Франция и другие государства могли бы спокойно и без больших усилий грабить ресурсы ЦАР, руководство страны начало сотрудничать с российской стороной. Отечественные специалисты призваны обучить и оснастить армию, что создало бы инструмент по наведению порядка в стране и обеспечило бы хотя бы минимальный уровень безопасности.

Подобные усилия не устраивают других внешних игроков, поэтому провокации против России и информационная война с ней в этом регионе только начинаются. Убийство журналистов стало лишь поводом для тех, кто использует человеческие жизни в качестве расходного материала. Поэтому усилия России должны быть направлены на установление порядка в регионе и выяснение всех обстоятельств трагедии», — заключил Сергей Простаков.

Начало информационной кампании

Примечательно, что западные СМИ уже начали «вбрасывать» противоречивую информацию. Например, Сorbeau news сообщает, будто водитель убитых в ЦАР журналистов заявил, что россияне, по его впечатлению, понимали язык напавших на них боевиков. Он утверждает, что убийцы не говорили ни на местном языке, ни по-французски.

«Как ни странно, трое российских журналистов, судя по всему, хорошо понимали, что им говорили напавшие», — пишет Сorbeau news.

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН выразил уверенность, что убийство российских журналистов в ЦАР ожидаемо подводят к виновности России.

«Угол далекий, поле дикое, следов не найти, так что обвинения можно компоновать до посинения. Вывалить тонну обвинений на Россию выгодно тем, кто развязал в ЦАР гражданскую войну и качал до этого времени отсюда природные ресурсы. Но после обращения президента страны Туадера к России за военной помощью ситуация начала изменяться. В ЦАР появились специалисты по разрешению военных конфликтов, по слухам, с сирийским опытом. Конечно, это никому на Западе не нравится. Сейчас мы видим привычный механизм раскручивания истерии», — рассказал Игорь Рябов.

По мнению эксперта, все минимальные факты убийства, а также «вбрасываемые» слухи (например, о пытках убитых) используются для компрометации России. Подбираются «яркие» детали. Например, слух о том, что убитые «понимали речь убийц».

«То есть «вбрасывается» намек, что наемники говорили по-русски. На самом деле, убитые могли «понимать» и английский, и французский, и арабский языки. Орхан Джемаль понимал арабский (создатель Исламского союза журналистов России знал арабский язык и использовал это знание в работе в горячих точках). Все это сплетни и домыслы. Сейчас мы обнаружим несметное число специалистов из соцсетей по внутриафриканским конфликтам», — добавил Игорь Рябов.

На самом деле, заметил политолог, это убийство — повод развить тему о ситуации в Африке и возможной роли России в разрешении ее конфликтов. Многие ищут поддержки у страны, восстановившей мир в Сирии. В этом нет ничего удивительного, уверен эксперт.