Не нужно друг друга мучить: юмористы прокомментировали слухи о разводе Петросяна и Степаненко

Москва, 3 августа. Известные юмористы прокомментировали слухи о разводе народного артиста РСФСР Евгения Петросяна и заслуженной артистки России Елены Степаненко.

Российский юморист Владимир Винокур возмутился тому, что пресса уделяет большое внимание жизни двух звезд. Он подчеркнул, что против подобного вмешательства.

«С кем они, что они делят — это их личное дело. Я как артист и как друг не могу ничего комментировать», — рассказал Винокур журналистам Nation News.

Также слухи, которые появились в СМИ, прокомментировал юморист Святослав Ещенко. Он сообщил «Ридусу», что Петросян и Степаненко по-прежнему выступают вместе, а во время совместных встреч с юмористами вопрос развода не поднимался.

«Я всегда за то, чтобы люди расходились мирно. Если уже невозможно быть вместе, не нужно друг друга мучить. Петросяну и Степаненко проще, потому что у них нет совместных детей», — заявил Ещенко.

Отметим, что ранее на официальном портале судов общей юрисдикции появилась информация о разделе имущества между юмористами. Истцом является Елена Степаненко, а ответчиком – Евгений Петросян. После этого в прессе стали подниматься слухи, о том, что юмористы разводятся. Сам Петросян заявил, что прессу не должна волновать его личная жизнь и опроверг информацию о разводе.