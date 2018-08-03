Киев, 3 августа. На Украине начали сбор подписей за отмену «блокады» Крыма из-за «убытков» государства ввиду вхождения полуострова в состав РФ, сообщил бывший мэр украинского города Очаков Гордей Белов.

В эфире телеканала «Россия-1» политик напомнил о решении президента Украины Петра Порошенко потребовать от российской стороны возмещение ущерба, якобы «нанесенного полуострову». После этого Белов зарегистрировал петицию об отмене «экономической блокады с Крыма» на сайте главы Украины, выразив таким образом «свою гражданскую позицию».

«Если нам чего-то компенсируют, мы соглашаемся, что оно ваше», — добавил экс-мэр Очакова.

По данным политика, петиция пока набрала всего лишь три подписи. Согласно документу, на базе контрольно-пропускных пунктов предлагают создать дополнительные органы, которые будут обеспечивать восстановление украинских документов, которые были утрачены за то время, что республика входит в состав России.

В полномочия соответствующих центров предоставления административных услуг также хотят добавить восстановление или регистрацию украинских номеров для транспортных средств, которые находятся на полуострове. Все это призвано «восстановить транспортное сообщение» между Крымом и Украиной.

Напомним, Крым вошел в состав России демократическим путем в результате референдума, который прошел в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Большинство жителей полуострова проголосовало за присоединение Крыма к составу РФ. Киев не прекращает нападки на Москву и иностранных деятелей, которые посещают якобы «оккупированную Россией территорию».

Ранее в разговоре с Федеральным агентством новостей член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал заявленный Порошенко иск бесперспективным и выразил уверенность, что Украина, если все-таки состоится слушание в суде, проиграет.