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На Украине начали сбор подписей за отмену «блокады» Крыма
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    На Украине начали сбор подписей за отмену «блокады» Крыма

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    На Украине начали сбор подписей за отмену «блокады» Крыма

    Киев, 3 августа. На Украине начали сбор подписей за отмену «блокады» Крыма из-за «убытков» государства ввиду вхождения полуострова в состав РФ, сообщил бывший мэр украинского города Очаков Гордей Белов.

    В эфире телеканала «Россия-1» политик напомнил о решении президента Украины Петра Порошенко потребовать от российской стороны возмещение ущерба, якобы «нанесенного полуострову». После этого Белов зарегистрировал петицию об отмене «экономической блокады с Крыма» на сайте главы Украины, выразив таким образом «свою гражданскую позицию».

    «Если нам чего-то компенсируют, мы соглашаемся, что оно ваше», — добавил экс-мэр Очакова.

    По данным политика, петиция пока набрала всего лишь три подписи. Согласно документу, на базе контрольно-пропускных пунктов предлагают создать дополнительные органы, которые будут обеспечивать восстановление украинских документов, которые были утрачены за то время, что республика входит в состав России.

    В полномочия соответствующих центров предоставления административных услуг также хотят добавить восстановление или регистрацию украинских номеров для транспортных средств, которые находятся на полуострове. Все это призвано «восстановить транспортное сообщение» между Крымом и Украиной.

    Напомним, Крым вошел в состав России демократическим путем в результате референдума, который прошел в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Большинство жителей полуострова проголосовало за присоединение Крыма к составу РФ. Киев не прекращает нападки на Москву и иностранных деятелей, которые посещают якобы «оккупированную Россией территорию».

    Ранее в разговоре с Федеральным агентством новостей член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал заявленный Порошенко иск бесперспективным и выразил уверенность, что Украина, если все-таки состоится слушание в суде, проиграет.

    Автор: Екатерина Кухарева
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