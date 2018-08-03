Сирия: РФ провела четыре гуманитарные акции в провинциях Алеппо, Даръа, Дейр-эз-Зор и Хомс

Москва, 3 августа. Четыре гуманитарные акции проведены в Сирии российским Центром по примирению враждующих сторон за минувшие сутки. За медицинской помощью обратились 298 жителей САР, сообщает министерство обороны РФ.

Гуманитарный груз передан в четыре провинции: Алеппо, Даръа, Дейр-эз-Зор и Хомс.

«В течение дня Центром по примирению враждующих сторон проведены четыре гуманитарные акции. В Кафер-Аккар, Эль-Ядуде, Мазлум и Дар-эль-Кебира выдано по 650 продовольственных пакетов», — говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ о ходе выполнения меморандума о создании зон деэскалации от 3 августа.

По сообщению ведомства, в течение суток новых соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий не было. Российская Федерация оказывает гуманитарную помощь Сирии с 2015 года. Всего проведено 1883 гуманитарные операции. Более 2,5 тысяч населенных пунктов присоединились к процессу примирения.

Напомним, ранее Россия зафиксировала шесть нарушений режима прекращения боевых действий в провинциях Латакия, Алеппо и Хама.