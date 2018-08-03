Миссия НАТО в Косово и Метохии объявила о начале учений

Белград, 3 августа. Международная миссия под эгидой НАТО в Косово и Метохии сообщила о проведении учений на территории самопровозглашенной республики. Об этом говорится в сообщении миссии в Facebook.

Отмечается, что миссия проводит учения в Косово согласно резолюции 1244 Совета Безопасности ООН чтобы поддержать готовность и оперативный потенциал войск, а также «гарантировать мир, безопасную обстановку и свободу передвижения».

Напомним, силы Североатлантического альянса были дислоцированы в автономный край в 1999 году. Это решение было принято после вывода сербских войск и силовиков из Косова и Метохии.

Согласно данным сайта, в миссии под эгидой НАТО в Косово и Метохии сейчас участвуют 28 государств. При этом не все представители являются странами НАТО. Миссия включает около четырех тысяч военнослужащих.