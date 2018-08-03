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Ученые назвали главную опасность секс-кукол для человека
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    Ученые назвали главную опасность секс-кукол для человека

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    Ученые назвали главную опасность секс-кукол для человека

    Вашингтон, 3 августа. Активно развивающаяся секс-индустрия помогает раскрепощению человека и преодолению его комплексов, однако в то же время несет угрозу. Ученые обратили внимание на то, что секс-куклы могут нанести серьезный урон психике человека и в особенности ребенка.

    Если ребенок найдет в шкафу у родителей такое изделие, он начнет искать этому объяснение и вполне может прийти к выводу, что один из его родителей решил заменить другого игрушкой. Кроме того, есть опасность того, что он начнет воспринимать секс, как эксплуатацию одним человеком другого и сам станет относиться к своим партнерам, как к игрушке.

    «Если ребенок обнаружит у мамы или папы в шкафу такую игрушку, что он подумает? Что мама недостаточно хороша и поэтому папе пришлось завести себе куклу?» — цитирует экспертов издание Planet Today.

    Автор: Антон Соколов
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