«Первые жертвы будут в Закарпатье»: в Киеве заговорили о войне с Венгрией

Киев, 3 августа. В Киеве ведут подготовку к эскалации конфликта с Венгрией. В случае войны первые жертвы будут в Закарпатье, заявил украинский политолог Олег Хавич.

Хавич обратил внимание на «истерику» министерства иностранных дел Украины после учреждения в Венгрии должности министра по делам Закарпатья. По его мнению, ситуация может вылиться в вооруженный конфликт.

«Истерика, которую официальный Киев устроил в ответ на рядовое административное решение Будапешта, свидетельствует о том, что киевские власти готовятся к эскалации конфликта с Венгрией, — приводит его слова украинские СМИ. — Его первыми жертвами могут стать граждане Украины венгерской национальности, проживающие в Закарпатской области».

Хавич также выразил мнение, что негодование украинских властей вызвало заявление отвечающего за координацию взаимоотношений между Венгрией и Украиной Иштвана Грежи, который отметил, что Будапешт продолжит оказывать помощь венграм Закарпатья.

Накануне директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в комментарии ФАН оценил протест МИД Украины в адрес протест временного поверенного в делах Венгрии на Украине Ласло Папа в связи с «недружественными шагами» Будапешта.