Меню
Украина
«Первые жертвы будут в Закарпатье»: в Киеве заговорили о войне с Венгрией
Общество
Участок Обводного канала в Архангельске закроют на два месяца
Следующая новость
Загрузка...

    «Первые жертвы будут в Закарпатье»: в Киеве заговорили о войне с Венгрией

    882

    «Первые жертвы будут в Закарпатье»: в Киеве заговорили о войне с Венгрией

    Киев, 3 августа. В Киеве ведут подготовку к эскалации конфликта с Венгрией. В случае войны первые жертвы будут в Закарпатье, заявил украинский политолог Олег Хавич.

    Хавич обратил внимание на «истерику» министерства иностранных дел Украины после учреждения в Венгрии должности министра по делам Закарпатья. По его мнению, ситуация может вылиться в вооруженный конфликт.

    «Истерика, которую официальный Киев устроил в ответ на рядовое административное решение Будапешта, свидетельствует о том, что киевские власти готовятся к эскалации конфликта с Венгрией, — приводит его слова украинские СМИ. — Его первыми жертвами могут стать граждане Украины венгерской национальности, проживающие в Закарпатской области».

    «Первые жертвы будут в Закарпатье»: в Киеве заговорили о войне с Венгрией

    Хавич также выразил мнение, что негодование украинских властей вызвало заявление отвечающего за координацию взаимоотношений между Венгрией и Украиной Иштвана Грежи, который отметил, что Будапешт продолжит оказывать помощь венграм Закарпатья.

    Накануне директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в комментарии ФАН оценил протест МИД Украины в адрес протест временного поверенного в делах Венгрии на Украине Ласло Папа в связи с «недружественными шагами» Будапешта.

    Автор: Катерина Иванова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.