Дамаск, 3 августа. Боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 оставили провинцию Даръа, прошли рядом с пограничным переходом правительственных войск и ушли в Иорданию. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Ранее стало известно, что правительственная армия Сирии успешно завершила освобождение провинций Аль-Куйнетра, Даръа и Эс-Сувейда от боевиков ИГИЛ1. Однако полной зачистки населнных пунктов Аш-Шаджара и Аль-Кусейра в регионе по-прежнему оставались разрозненные отряды радикальных исламистов, которые сумели вновь объединиться и выйти из окружения.

Как рассказал источник Федерального агентства новостей (ФАН) в рядах САА, благодаря хорошей организации и, возможно, заранее обозначенным точкам сбора, небольшие по численности группы боевиков объединились и, обходя крупные скопления сил Дамаска, прошли рядом с пограничным переходом Иордании.

В настоящее время на месте работает сирийская армия, бойцы которой устанавливают долгосрочные контрольные пункты и усиливают погранпереход. В будущем сюда вновь вернется мирная жизнь и будет отлажена логистика. В целом обстановка в провинции оставляет впечатление, что мирное урегулирование — не пустой звук.

Следующей точкой концентрации ударных сил правительственных войск должна стать провинция Хама, куда уже начинают стягиваться самые боеспособные подразделения.

1 Организация запрещена на территории РФ.