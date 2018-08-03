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Крупный пожар на заводе «Ростсельмаш» попал на видео
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    Крупный пожар на заводе «Ростсельмаш» попал на видео

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    Крупный пожар на заводе «Ростсельмаш» попал на видео

    Ростов-на-Дону, 3 августа. В Ростове-на-Дону загорелся ангар, пламя стремительно распространилось на соседние постройки, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

    Как стало известно, возгорание произошло на заводе «Ростсельмаш» на улице Менжинского. На кадрах виден густой черный дым, который валит из постройки.

    Возгорание произошло в ангаре завода, пламя вскоре перебросилось на прилегающее к нему одноэтажное здание, в котором расположены четыре автосервиса. Общая площадь пожара свыше 1200 квадратных метров, из которых 500 квадратов приходится за ангар.

    На место происшествия прибыли 22 единицы техники и свыше 60 человек. Специалисты оценили произошедшее как пожар третьего ранга, что означает сложную обстановку, для преодоления которой запрошены дополнительные силы.

    Информации о пострадавших в результате трагедии пока не поступило.

    Автор: Екатерина Кухарева
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