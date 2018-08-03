Центробанк аннулировал лицензию банка «Новое время»

Москва, 3 августа. Центробанк аннулировал лицензию столичного коммерческого банка «Новое время», говорится в сообщении на сайте регулятора. Приказ вступил в силу с 3 августа.

Лицензия «Нового времени» аннулирована после решения участников собрания финансовой организации о ее добровольной ликвидации. Отмечается, что банк входит в топ-500 крупнейших российских банков по величине активов.

В июле банк «Новое время» прекратил работу с картами из-за их нерентабельности. Известно, что сегодня регулятор отозвал еще одну лицензию — «Нового промышленного банка», который тоже входил в рейтинг банков РФ. По данным СМИ, с начала 2018 года Центробанк отозвал лицензии у 34 российских банков.