Олигарх Михаил Ходорковский, осужденный за мошенничество и другие преступления, попытался купить владельцев популярных Telegram-каналов после трагической гибели трех россиян в Центральноафриканской Республике. Об этом сообщил крупнейший агрегатор новостей в Telegram Караульный.

«Речь шла не о блокировке негатива, речь шла о том, чтобы у него была возможность распространять свою точку зрения, необходимую ему», — пишет автор канала.

По сути, Ходорковский проигнорировал интересы родственников погибших, хотя, как всем известно, имеет прямое отношение к трагедии. В первую очередь он поспешил спасти свою репутацию.

Напомним, журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты и ограблены. Их командировку оплатил Михаил Ходорковский, он признался, что убитые работали над его проектом.

«Погибшие журналисты были партнерами в нашем проекте», — написал Ходорковский в своем Twitter.

Показательно, что сбор денег для семей погибших начали коллеги журналистов. Кроме того, источник в МИД РФ рассказал о том, что самолет для перевозки тел оплатила компания из ЦАР с российскими корнями. Ходорковский же самоустранился даже в этом случае. Проще говоря, он отказался проявить хоть малейшее уважение к убитым и их семьям, к смерти которых причастен.

Политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что Михаил Ходорковский является достаточно умелым медиаменеджером, который прекрасно понимает протекающие в медиасреде процессы.

«Поэтому попытка купировать негатив в первую очередь в Telegram-каналах — это достаточно очевидный шаг, поскольку ситуация для него сложилась действительно не очень хорошая. Она подсветила его связь с гибелью журналистов. Ходорковский фактически выступал менеджером данной спецоперации. Совершенно очевидно, что все идеологические преференции, которые Ходорковский рассчитывал получить по обвинению России, он не получил, а освещение его участия в этой ситуации стало для него негативным фактором, и он борется с ним так, как умеет», — говорит политолог.

Что касается помощи семьям погибших, продолжает собеседник агентства, то Ходорковский относится к людям как к рабочему материалу и не рефлексирует по этому поводу, не испытывает к погибшим никакой жалости и сочувствия.