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В МИД РФ рассказали, какие темы Лавров и Чавушоглу обсудили в Сингапуре
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    В МИД РФ рассказали, какие темы Лавров и Чавушоглу обсудили в Сингапуре

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    В МИД РФ рассказали, какие темы Лавров и Чавушоглу обсудили в Сингапуре

    Москва, 3 августа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу двусторонние отношения и международную повестку дня, сообщили в министерстве иностранных дел России.

    Во внешнеполитическом ведомстве РФ рассказали о встрече Лаврова и Чавушоглу в рамках министерских мероприятий по линии АСЕАН в Сингапуре. Переговоры глав МИД России и Турции прошли накануне, 2 августа.

    «Обсуждались актуальные вопросы развития двусторонних отношений и международной повестки дня», — констатировали российские дипломаты.

    В МИД РФ рассказали, какие темы Лавров и Чавушоглу обсудили в Сингапуре

    В четверг состоялась 8-я встреча министров иностранных дел стран-участниц Восточноазиатского саммита и 25-й региональный форум АСЕАН по безопасности.

    Автор: Катерина Иванова
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