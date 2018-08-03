В МИД РФ рассказали, какие темы Лавров и Чавушоглу обсудили в Сингапуре

Москва, 3 августа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу двусторонние отношения и международную повестку дня, сообщили в министерстве иностранных дел России.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ рассказали о встрече Лаврова и Чавушоглу в рамках министерских мероприятий по линии АСЕАН в Сингапуре. Переговоры глав МИД России и Турции прошли накануне, 2 августа.

«Обсуждались актуальные вопросы развития двусторонних отношений и международной повестки дня», — констатировали российские дипломаты.

В четверг состоялась 8-я встреча министров иностранных дел стран-участниц Восточноазиатского саммита и 25-й региональный форум АСЕАН по безопасности.